O syrské sirotky se přihlásilo více než padesát rodin

Iniciativa Češi pomáhají má seznam víc než pěti desítek rodin, které by byly ochotny přijmout syrské sirotky. Další lidé nabízejí hlídání, doučování či odbornou psychologickou pomoc. Iniciativa to uvedla v prohlášení. Podle uskupení by bylo účelné uspořádat setkání zástupců vlády, opozice, odborníků i zástupců neziskových organizací. Diskutovat by měli o případných podmínkách přijetí.

To, aby ČR přijala padesát syrských sirotků z řeckých uprchlických táborů, navrhuje europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL). Premiér Andrej Babiš (ANO) záměr odmítá. Podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) by Česko syrské děti, které přišly o rodiče, přijmout zvládlo. Babišův postoj kritizovali někteří politici, chválil ho prezidentův mluvčí.

"Jediné, co chybí, je politické rozhodnutí, na jehož základě by se Česká republika mohla postarat o 'dvě třídy' dětí utíkajících před válkou... Bohatá a sebevědomá země se silnou tradicí pomoci slabým a bezmocným by něco takového měla dokázat," uvedla iniciativa Češi pomáhají. Zdůraznila, že v utečeneckých táborech není možné osiřelým dětem a mladým zajistit potřebnou péči a podporovat jejich rozvoj.

Šojdrová návrh na přijetí padesáti osiřelých dětí bez doprovodu představila minulý pátek v Senátu na akci o inspiraci k pomoci. Podle europoslankyně je v řeckých táborech přes 3500 dětí bez rodičů a ČR by mohla touto pomocí ukázat solidaritu při řešení migrační krize. Šojdrová uvedla, že by se za přijatými dětmi další příbuzní přistěhovat nemohli. Pokud by projevili o sirotky zájem, odjely by děti k nim. Babiš o víkendu uvedl, že ČR migranty přijímat nebude a dětem se má pomáhat tam, kde žijí. Poukazoval na to, že syrští sirotci nejsou často malé děti, ale chlapci od 12 do 17 let.

Podle iniciativy by politici a experti měli debatovat o případných detailech přijetí. Diskutovat by měli o tom, jaké děti a odkud by republika případně přijala, za jakých podmínek a v jakém režimu. Šojdrová dnes ČTK řekla, že rozhodující roli by měla hrát vláda, která by stanovila parametry pomoci včetně toho, kdo a za jakých pravidel by do Česka přišel.

Výzva Češi pomáhají vznikla v minulém volebním období za vlády Bohuslava Sobotky (ČSSD). Podle jejích signatářů se sice politické okolnosti mění, ale smysl iniciativy zůstává a společnost by neměla ztrácet soucit a měla by poskytnout pomoc potřebným.