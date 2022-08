O valorizaci příspěvků na bydlení vláda rozhodne v druhé polovině září

O valorizaci příspěvků na bydlení kvůli růstu cen energií bude vláda rozhodovat v druhé polovině září, aby úprava byla hotova k 1. říjnu. Vyplácejí se zpětně za tři měsíce. Plán novinářům popsal před zasedáním vlády ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Ve středu požádá Energetický regulační úřad o odhad průměrného zvýšení cen za poslední letošní čtvrtletí a také pro příští rok, který potřebuje k rozvaze.

Odhadovaný nárůst cen by se měl promítnout do takzvaných normativních nákladů, které se využívají při výpočtu výše dávek. "Fakticky budeme rozhodovat v druhé polovině září, abychom byli schopni normativ upravit k 1. říjnu," uvedl.

Příspěvek na bydlení mohou získat lidé, kterým na úhradu přiměřeného bydlení nestačí v Praze 35 procent příjmu a jinde 30 procent. Dávka odpovídá pak rozdílu mezi skutečnými výdaji - ale nejvýš do normativních nákladů - a právě 30 či 35 procenty příjmu.

Pro letošek se normativy v nájmu podle počtu členů domácností a velikosti bydliště pohybují od 6746 do 22 495 korun. Například v Praze činí pro samotného člověka 10 121 korun, pro tříčlennou rodinu 18 312 korun. V okresním městě pro jednotlivce normativ dosahuje 6929 korun a pro tříčlennou rodinu 12 599 korun. Ve vlastním či družstevním bytě je strop podle počtu osob mezi 6232 a 14 368 korunami, velikost bydliště se nezohledňuje.

Podle odborníků na sociální problematiku jsou normativní částky nízké a neodpovídají realitě, a to zvlášť pro malé domácnosti ve velkých městech. Jurečka minulý týden novinářům řekl, že normativy by se podle odhadů růstu cen mohly upravit od října a do výše dávek by se promítly zpětně od července. S navýšením normativů a výdajů na dávky souhlasí ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Normativy stanovuje na každý rok vláda. Nové částky platí vždy od ledna. Fialův kabinet prosadil už pro letošek kvůli růstu cen energií jednorázové navýšení. Do zákona pak dostal i ustanovení, že při dalším významném zdražování může částky ještě upravit. Zatímco dosud nastavení normativů vycházelo z předchozího vývoje cen, nově se dá započítat i odhadovaný růst. Odhady průměrných nákladů u energií dodá ministerstvo průmyslu s ERÚ, pokud mu to vláda uloží.

Podle údajů Českého statistického úřadu se v červenci ceny elektřiny meziročně zvedly o 33,6 procenta. Plyn zdražil o 59,8 procenta a tuhá paliva o 41,1 procenta. Nájmy se od loňského do letošního července navýšily o 4,9 procenta, ceny vodného o 5,3 procenta, stočného o 6,4 procenta a tepla a teplé vody o 19,2 procenta.