O víkendu skončí s měsíčním předstihem oprava úseku D1 u Prahy

O víkendu skončí s měsíčním předstihem oprava úseku dálnice D1 u Prahy, trasa mezi druhým a 12. kilometrem bude plně průjezdná od neděle. K urychlení prací přispělo mimo jiné oslabení provozu během koronavirové krize. Ve středu o tom informovalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Na všech opravovaných úsecích D1 se během podzimu přeruší práce.

Úsek u Prahy patří k místům s nejvyšším provozem v zemi. Denně zde projede až 100 tisíc aut. Oprava, která trvala dvě stavební sezony od července 2019, se uskutečnila za plného provozu. Rekonstrukce měla na starosti stavební společnost Eurovia za 423 milionů korun.

Dřívější ukončení prací, a tím i dopravních omezení umožnilo několik faktorů. Jedním z hlavních bylo sloučení některých prací po poklesu dopravy, který nastal po vypuknutí koronavirové krize. Stavbaři také nemuseli nahrazovat spodní konstrukční podkladovou vrstvu, protože byla proti předpokladům v dobrém stavu. Nutná nakonec nebyla ani časová rezerva, kterou si stavební společnost vymezila na technologie, které jsou citlivé na počasí.

Demontáž dopravních omezení začne v pátek po dopravní špičce. V neděli by měli mít řidiči k dispozici všechny tři pruhy pro každý směr. Do října ale budou pokračovat některé dílčí drobné práce ve středním dělícím pásu, které si vyžádají bodové omezení a snížení rychlostí v okolí prací. Stavbaři budou pracovat také na výjezdu 2 a na odpočívce Průhonice na pátém kilometru ve směru do Prahy.

Přes zimu bez omezení

Rekonstrukce úseku, který nebyl součástí kompletních oprav páteřní dálnice, zahrnovala především opravy vozovek, části svodidel i osvětlení. Součástí byla také rekonstrukce odpočívky u Průhonic.

Vedle úseku u Prahy pokračují opravy dalších částí dálnice D1. V rámci její kompletní opravy, která začala v roce 2013, se opravuje sedm úseků. Stavbaři na nich přeruší nebo dokončí práce do konce listopadu, přes zimu by měla být dálnice bez omezení. První z úseků mezi Mirošovicemi a Hvězdonicemi bude plně průjezdný po tomto víkendu. Práce na většině rozpracovaných úseků budou znovu pokračovat na jaře příštího roku. Kompletně hotová by dálnice měla být s ročním zpožděním na konci roku 2021.