O vládní kroky proti zdražování paliv žádá i MHD, dosavadní opatření nepomohla

O vládní opatření proti dalšímu růstu cen pohonných hmot žádají stát vedle silničních dopravců i městské dopravní podniky. Vysoké ceny paliv jim výrazně zvedly náklady a stát by podle dopravců měl zejména snížit spotřební daň u pohonných hmot. Uvedlo to Sdružení dopravních podniků ČR, podle něhož dosavadní kroky vlády firmám nepomohly.

Ve čtvrtek vyzvalo vládu k finanční pomoci a snížení spotřební daně sdružení silničních dopravců Česmad Bohemia. Pokud se s vládou nedohodnou, jsou dopravci připraveni protestovat.

"Dosavadní opatření vlády na dopravní podniky pozitivní vliv prozatím neměla. Avizované zrušení přimíchávání biosložky do paliva se na ceně ani projevit nemohlo, protože k úpravě legislativy dosud nedošlo, a od silniční daně jsou dopravní podniky osvobozeny, takže tato úleva na nás také nebude mít vliv," uvedl předseda Sdružení dopravních podniků ČR Tomáš Pelikán.

Současná situace podle dopravních podniků zásadně komplikuje návrat dopravy do standardního režimu po dvou letech covidových omezení. Sdružení v této souvislosti upozorňuje, že během pandemie v MHD ubylo více než 34 procent cestujících a celková ztráta dopravních podniků přesáhla 1,8 miliardy korun. Na konci loňského roku vzrostly náklady dopravců i kvůli prudkému nárůstu cen trakční energie.

Sdružení proto podpořilo návrhy Česmadu na případné zastropování cen nafty a stlačeného zemního plynu, a zejména pak snížení nebo zrušení spotřební daně pro dopravce, podotkl Pelikán. Sdružení se podle něj chce vyhnout případnému omezování provozu nebo navyšování cen jízdného.

Silniční dopravci uvedli, že současné vysoké ceny pohonných hmot zvýšily náklady na jeden kilometr o šest až sedm korun. Části zejména menších dopravců proto podle Česmadu hrozí bankrot. Dopravci požádali vládu o přímou finanční pomoc a snížení spotřební daně z nafty na minimum EU, tedy asi o 1,60 koruny na litr. Pokud se s vládou nedohodnou, jsou dopravci připraveni protestovat. O formě protestů zatím ještě nerozhodli.

Ministerstvo financí ve čtvrtek informovalo o faktickém odložení plateb daně z přidané hodnoty pro podnikatele v autodopravě do konce letošního října a zároveň prominutí pro celý rok 2022 placení čtvrtletní zálohy u silniční daně. Vláda již dříve na návrh dopravců zavedla kontroly marží v celém distribučním řetězci pohonných hmot, zrušení povinného přimíchávání biosložky a zrušení silniční daně do 12 tun. Tato opatření ale podle dopravců nezafungovala.

Pohonné hmoty v České republice od pondělí opět zdražují. V mezidenním srovnání od středy do čtvrtka se ceny za litr benzinu Natural 95 zvýšily o 12 haléřů na 44,30 korun, litr nafty o 29 haléřů na 46,50 Kč. Od pondělí do čtvrtka zdražil benzin o 28 haléřů, nafta o 42 haléřů. Vyplývá to z informací společnosti CCS, která ceny pohonných hmot sleduje.