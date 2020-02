O vstup do Senátu budou usilovat Šimbera či Hanza

V doplňovacích volbách do Senátu v obvodu Teplice bude o vstup do horní komory usilovat za ČSSD starosta Duchcova Zbyněk Šimbera. Informovala o tom mluvčí sociálních demokratů Barbora Gavenda. Utká se mimo jiné s primátorem Teplic Hynkem Hanzou (ODS), hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem (KSČM), starostkou Bíliny za ANO Zuzanou Schwarzovou Bařtipánovou nebo ředitelem teplického gymnázia Zdeňkem Bergmanem (nezávislý s podporou Senátor 21 a TOP 09). Volby se uskuteční 27. a 28. března.

Vítěz voleb se mandátu ujme na zbytek funkčního období Jaroslava Kubery, tedy zhruba na čtyři roky do 13. října 2024.

O podporu Pirátů se ucházel ředitel teplického gymnázia Bergman, nominaci krajských Pirátů nicméně získal odborník na regionální rozvoj Tomáš Tožička. Bergman kandiduje jako nezávislý, zázemí mu poskytuje strana Senátor 21.

Zájem kandidovat už dříve oznámil hejtman Bubeníček. Kandidaturu podle svého vyjádření na webu komunistické strany považuje za poslední výzvu ve své politické kariéře.

O vstup do horní komory bude za ODS usilovat primátor Teplic Hynek Hanza. V pondělí to řekla regionální manažerka ODS Renata Svatošová. Hlavním cílem Hanzy je navázat v politice na Kuberu, jenž byl řadu let teplickým primátorem a senátorem zároveň. "Rozhodnutí kandidaturu přijmout pro něj (Hanzu) bylo velmi těžké, a to především proto, že zesnulý senátor Jaroslav Kubera byl nejen jeho dlouholetým kolegou a zároveň 'politickým učitelem', ale také přítelem," řekl Karel Krejza, předseda regionálního sněmu ODS Ústeckého kraje.

Dlouholetý teplický primátor Kubera zemřel nečekaně 20. ledna, bylo mu 72 let. Senátorem byl dvě desetiletí, od roku 2016 byl ve vedení horní komory, nejprve jako místopředseda a v závěru roku 2018 byl zvolen předsedou. Na podzim 2018 Kubera v senátních volbách porazil v druhém kole Bergmana, kandidujícího za hnutí Senátor 21. Kubera získal 55,6 procenta hlasů, účast byla 15,73 procenta. V prvním kole se o post senátora v tomto obvodu ucházelo devět kandidátů.