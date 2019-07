Obavy z terorismu. Policisté se chystají na Grand Prix v Brně

Motoristická Grand Prix ČR silničních motocyklů v Brně bude mít jako už tradičně přísná bezpečnostní opatření. Policie o víkendu nasadí ve městě a okolí stovky policistů. Posílí také monitoring celého areálu, se psy bude provádět pyrotechnické prohlídky tribun, řekli ve středu na tiskové konferenci zástupci policie. Důvodem je první, tedy nejnižší stupeň ohrožení terorismem, který v Česku stále platí. Na bezpečnost při akci bude dbát i městská policie, dohled posílí o dalších 200 strážníků.

Návštěvníci musejí jako obvykle počítat s důkladnými prohlídkami u vstupů do areálu, při kterých budou asistovat i policisté. Policie také vyzývá lidi, kteří najdou podezřelý předmět nebo si všimnou podezřelého chování někoho z účastníků akce, aby se na ně obrátili.

"Stovky policistů budou chránit majetek návštěvníků nejen v kempech a na tribunách, ale také v samotném městě a jeho okolí. Vyzýváme všechny účastníky k tomu, aby neponechávali důležité věci ve vozidlech či stanech a doklady a cennosti měli vždy pod kontrolou," uvedl ředitel jihomoravské policie Leoš Tržil. Do terénu vyrazí také policisté na čtyřkolkách, koních i na kolech. Návštěvníkům budou v případě potřeby k dispozici překladatelé. Problémy návštěvníků z ciziny pomohou řešit i zahraniční policisté z Rakouska, Slovinska či Slovenska.

Velmi silný provoz na příjezdových silnicích očekává policie tradičně především v pátek odpoledne, v sobotu ráno a v neděli, kdy se konají závody. Policie doporučuje řidičům, aby počítali se zdržením a především na nedělní závody vyrazili s dostatečným předstihem. "Policisté budou na všech kritických místech urychlovat provoz, kapacita komunikací je ale omezená. Řidiče žádáme, ať respektují pokyny policistů a pořadatelů stejně jako aktuální dopravní značení," uvedl Tržil.

Pro příjezd vlastním autem do areálu Masarykova okruhu mají návštěvníci využít dálnici D1, z níž jsou nejbližší sjezdy na exitu 182 Kývalka a 178 Ostrovačice. Řidiči by také podle policie měli počítat s dopravními omezeními především mezi exity 190 a 194. Návštěvníkům z Brna a okolí policie doporučuje využít městskou hromadnou dopravu, od pátku do neděle budou fungovat zdarma mimořádné linky 400 a X. První z nich z Mendlova náměstí, druhá z Žebětína.

Grand Prix v Brně má velkou tradici. Závody každoročně navštíví kolem 200 tisíc lidí, letos se očekává obdobný počet. V posledních letech podnik ale znovu bojuje s financováním, problémy způsobuje především vysoký poplatek za licenci na pořádání závodů. V minulosti činil desítky milionů, pro letošek to je podle pořadatelů 4,35 milionu euro (asi 111,6 milionu korun). Město a kraj už dříve založily spolek a dohodly se s promotérskou společností Dorna, že bude spolek závody pořádat pět let. Letos budou pod patronací spolku závody počtvrté. Hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek (ANO) uvedl, že se začne jednat s ministerstvy o podpoře už ohledně další pětiletky. Podnik by chtěl zachovat. Uvedl, že jednání ale budou složitá, protože spolek je z minulých dob brán pro neplnění závazků jako neseriózní partner.