Obce a firmy z okolí Lipna darovaly dřevo oblastem zasaženým tornádem

Tři kamiony střešních latí a prken věnovaly obce a firmy z okolí lipenské přehrady a Šumavy oblastem na jihu Moravy postiženým tornádem. Náklad vyrazil z Černé v Pošumaví na Českokrumlovsku v pátek dopoledne. Jde o dar v hodnotě přibližně 750 tisíc korun. Novinářům to v pátek řekl Jiří Mánek, předseda Turistického spolku Lipenska, který pomáhal akci koordinovat.

"Místostarosta Vyššího Brodu Jan Straka komunikoval s místostarostou Břeclavi, což je obec s rozšířenou působností pro tornádem postižené obce. Dozvěděl se, že to, co by se jim opravdu hodilo, aby pomoc byla účelná, tak to jsou střešní latě. Střecha nad hlavou je nyní pro mnohé to nejdůležitější. Chtěli jsme pomoc pokud možno konkrétní a adresnou," uvedl Mánek.

Dodal, že kamiony zboží přepraví do obcí Hrušky a Moravské Nové Vsi. Nejvíce dřeva dodala firma Jihozápadní dřevařská ze Sušice, která zaměstnává asi 130 lidí a působí také na Lipensku. "Jedná se o čerstvou zdravou smrkovou kulatinu z šumavských lesů. Katastrofa, ke které došlo na Moravě, nás velmi zasáhla, tudíž jsme se rozhodli, že ke stávajícím charitativním akcím naší firmy připojíme ještě pomoc oblasti postižené tornádem, a uvítali jsme organizaci ze strany Turistického spolku Lipenska, se kterým spolupracujeme," uvedl ředitel Jihozápadní dřevařské Miroslav Michna.

Dřevo dále poskytly Vojenské lesy, společnost Agrowald z Přířezu u Rožmberka nad Vltavou a obce Černá v Pošumaví a Horní Planá. Pila v Černé v Pošumaví pak materiál zpracovala. "Jsem moc rád, že se všichni na Lipensku postavili k pomoci čelem, že jsme vlastně bleskově dokázali zorganizovat tolik potřebnou pomoc," uvedl starosta Horní Plané Jiří Hůlka.

Peníze nebo materiál na Moravu věnovala i řada jihočeských měst. Kromě toho Jihočeský kraj poskytl krovy pro 80 domů.

Hodonínskem a Břeclavskem se 24. června podle meteorologů prohnalo tornádo druhé nejsilnější kategorie s rychlostí větru až přes 300 kilometrů v hodině. Způsobilo smrt šesti lidí, poničilo asi 1200 domů. Organizace Člověk v tísni odhaduje, že bouře silně zasáhla zhruba 1600 domácností. Ke zbourání je v lokalitě určeno 185 domů s narušenou statikou. Některé budovy lidé strhli sami, o desítky demolic se starají hasiči. Na postižené obce se již ve sbírkách vybrala více než miliarda korun.