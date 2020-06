Obce a kraje by peníze měly dostat z rozpočtu, říká Národní rozpočtová rada

Výpadky příjmů obcí a krajů způsobené mimo jiné vyplácením příspěvků osobám samostatně výdělečně činným i společníkům malých společností by měly být kompenzovány převody peněz ze státního rozpočtu, a to bez vázání na konkrétní účely. Vyplývá to z vyjádření Národní rozpočtové rady (NRR) v její pravidelné čtvrtletní zprávě o stavu veřejných financí. Rada zprávu zveřejnila ve středu. Zároveň v dokumentu uvedla, že v současné situaci je pomoc státu firmám a podnikatelům zasaženým dopady šíření koronaviru nutná, a to i za cenu významného nárůstu deficitu veřejných rozpočtů.

V souvislosti s tím ale také upozornila, že z hlediska efektivity opatření přijímaných na podporu ekonomiky se v řadě případů ukazuje přetrvávající nepružnost některých částí veřejné správy. To se podle rady mimo jiné projevuje nevhodně nastaveným systémem žádostí, ve kterých tudíž dělají žadatelé příliš často chyby, a pomalostí jejich vyřizování.

Zástupci obcí a krajů kritizují, že vyplácení příspěvku OSVČ a společníkům malých firem připraví místní samosprávy o příjmy z daní, jejichž výnosy se rozdělují mezi státní rozpočet a právě obce a kraje. Vyplácený příspěvek je fakticky podle zákona vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Podle výpočtů ministerstva financí vyplácení příspěvků bude mít na státní rozpočet dopad 26,1 miliardy korun, na daňové příjmy obcí 9,9 miliardy a krajů 3,5 miliardy korun. Jde tak celkem o 39,5 miliardy korun. Ministryně Alena Schillerová (za ANO) uvedla, že její úřad je připraven podpořit rozpočty krajů, měst a obcí dotacemi na investice.