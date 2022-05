Obce na Lounsku uklízejí následky páteční bouře, vítr tam poškodil i střechy

Obce na Lounsku i v pondělí uklízejí následky páteční bouře. V Lenešicích či v Dobroměřicích jsou hasiči, starostové čekají na vyjádření pojišťoven. Všechny domy jsou obyvatelné, některé se daly opravit už o víkendu. Vítr poškodil také střechy některých domů v obecním majetku, vyvrátily se desítky stromů. Upozornila na to MF Dnes.

"Teď tu právě procházím s pány z firmy nějaké škody, které máme na obecním majetku," uvedl starosta Lenešic Leoš Procházka. O víkendu byly v obci asi čtyři hasičské jednotky, které odklízely stromy z trati, aby zajistily provoz. Pomáhaly i lidem, kterým vítr poškodil střechy a popadané stromy ploty. "Většina střech se podařila opravit, pak tu máme čtyři domy, které opravu ještě potřebují, ale mohla by to pokrýt pojistka," řekl starosta s tím, že obec má poškozenou střechu na škole a sokolovně.

V Dobroměřicích přišel o část střechy menší panelový dům. Podle starostky obce Ivany Sihlovcové je dům obyvatelný, nyní se čeká na vyjádření pojišťovny. "Největší škody byly na porostech. Co se týče domů, tak to byla jedna tato bytovka, pak byly poškozeny zahradní domky a někde to pocuchalo tašky na střeše," doplnila Sihlovcová. Na místě zůstává jednotka dobrovolných hasičů, dodala.

Hasiči v Ústeckém kraji vyjížděli v pátek večer a v sobotu v noci kvůli silným bouřkám k více než 76 událostem. Odstraňovali hlavně spadané stromy přes komunikace a železniční tratě. Nejvíce hasiči vyjížděli na Lounsko a Litoměřicko. V obci Křešice na Litoměřicku odklízeli vyvrácené stromy celý víkend. Některé spadly také na cyklostezku, jiné se opřely o domy. "Teď čekáme na likvidátory. Jsou poškozené štíty domů a někde spadané tašky, ale hasiči i místní to zvládli vlastními silami," uvedl starosta Michal Mančal.