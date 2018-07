Obec Křižánky zavedla vlastní měnu. Komu tím pomáhá?

Obec Křižánky v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy zavedla svou měnu, aby podpořila místní podnikání. Lidé ní mohou platit třeba na obecním úřadě, v místním obchodě nebo u kadeřnice. Křižánecká koruna má v poměru ke koruně české hodnotu jedna ku jedné, její směnu zajišťuje obecní společnost. Bankovky zdobené místními motivy mají hodnotu 100, 50 a pět korun, řekl starosta Křižánek Jan Sedláček.

Majitelé trvale obydlených domů v Křižánkách dostávají v lokální měně náhradu za část vybrané daně z nemovitostí. Obec teď bude rekreantům v místní měně vracet i třetinu z poplatku vybíraného u místních ubytovatelů za přenocování. "Já si myslím, že to je věc, která se obci velice vyplatila. Je to pro ni i reklama," řekl Sedláček.

V Křižánkách trvale žije 370 lidí a vzhledem k atraktivitě okolní přírody se skalami slouží hodně chalup k rekreaci. Delší čas zvažovanou myšlenku na lokální měnu obec uskutečnila vloni, když zvýšila koeficient daně z nemovitostí na trojnásobek. "Hledali jsme určitý způsob, jak místním to navýšení kompenzovat a zároveň, aby ty peníze kolovaly tady v obci. Aby se nakupovalo v místním obchodě, v místní kavárně, aby se podpořila místní ekonomika," řekl Sedláček. Místními korunami už lidé platili i za štěrk u stavební firmy nebo za tele v zemědělském družstvu.

O jiné obci v Česku s lokální měnou Sedláček neví. Uvedl, že zavedení nebylo složité. "Je to klasicky cenina. My jsme si k tomu nechávali dělat právní analýzy, jakým způsobem máme postupovat," řekl.

Přijímání lokální měny na určitém území ale nesmí omezovat přijímání zákonné měny. Českému rozhlasu to řekl Zdeněk Vojtěch z ministerstva financí.

O místní měnu se stará obchodní společnost patřící obci. První emise byla 150 tisíc korun. Tyto bankovky platí do konce července, ale obec už má nové ve stejné hodnotě. Mají i ochranné prvky proti padělání. "Máme ověřeno, že to stačí. Pokud by to nestačilo, tak bychom dotiskli," řekl Sedláček. Omezená platnost podle něj vede k tomu, aby peníze kolovaly. Náklady na emisi jsou 20 tisíc Kč, zatímco zvýšením daně z nemovitostí obec loni dostala navíc 700 tisíc Kč, největší část od státních lesů.

Místní měnu si lidé mohou také koupit v obci nebo na online tržišti Aukro. Buď ji utratí v Křižánkách nebo si ji nechají jako suvenýr.