Obrana chystá na pomoc Ukrajině vojenský zdravotní materiál, uvedla Černochová

Ministerstvo obrany chystá na pomoc Ukrajině vojenský zdravotní materiál. Poslán by měl být na Ukrajinu tento týden, řekla v pondělí ministryně obrany Jana Černochová (ODS) Českému rozhlasu. Dar v podobě munice či zbraní podle ní nabízejí i čeští zbrojaři, formálně by musel jít přes ministerstvo obrany. Česko do země poslalo dva vlaky s vojenskou pomocí, druhý vlak na místo předání dorazil v dopoledních hodinách.

Česká republika celkem podle ministryně Ukrajině darovala vojenský materiál za 650 milionů korun. V částce by měla být zahrnuta dělostřelecká munice, o jejímž darování vláda rozhodla v lednu, dále ruční zbraně a munice pro ně za 188 milionů korun a blíže nespecifikovaný vojenský materiál za 400 milionů korun.

Podle Černochové ministerstvo obrany chystá nyní vojenský zdravotní materiál, na Ukrajinu by se měl dostat v tomto týdnu. "Zároveň komunikuji se zástupci krajů, kteří hledají cesty, jak dostat nějaký humanitární materiál na Ukrajinu," řekla. Dodala, že Česko je i nadále v kontaktu s Ukrajinou, zda může přispět dalším způsobem "po vojenské linii". Návrhy daru munice nebo zbraní na Ukrajinu předložili i čeští zbrojaři, řekla. Protože by šlo o vojenský materiál, musel by dar být přes ministerstvo obrany.

Obrana zároveň aktivovala své ubytovací kapacity pro ukrajinské uprchlíky. Ukrajinští muži podle ní nechtějí svou zemi opouštět, ale chtějí za ni bojovat. "My se tady velmi rádi postaráme o jejich rodiny," řekla.

Od čtvrtka, kdy ruské jednotky vpadly na Ukrajinu, zemřelo nejméně 352 civilistů a 1684 lidí utrpělo zranění. S odvoláním na ukrajinské ministerstvo zdravotnictví to uvedla agentura Reuters. Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) uvedl, že z Ukrajiny už kvůli ruské invazi uprchlo nejméně 368 tisíc lidí.