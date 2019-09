Obří Super Galaxy přistál v Mošnově. Přivezl s sebou vrtulníky

Na letišti v Mošnově na Novojičínsku ráno přistál americký obří transportní letoun C-5M Super Galaxy. Bude jedním z velkých lákadel víkendové akce Dny NATO a Dny Vzdušných sil Armády ČR, na níž ho návštěvníci v modernizované verzi uvidí poprvé. Letadlo C-5M Super Galaxy má rozpětí křídel téměř 70 metrů a vejde se do něj až 130 tun nákladu, šest bojových vrtulníků AH-64 Apache nebo 345 vojáků. Může je přenést na vzdálenost přes 9000 kilometrů.

"Právě nám tady přistál největší sériově vyráběný transportní letoun na světě. Bude určitě jednou z hlavních atrakcí naší víkendové akce," řekl předseda pořádající organizace Jagello 2000 Zbyněk Pavlačík.

Letoun je nejmodernější verzí největšího amerického letounu pro těžkou mezikontinentální leteckou přepravu.Ve středu do Mošnova přepravil americké vrtulníky AH-1Z Viper a UH-1Y Venom, které budou pro návštěvníky akce zajímavé i tím, že v českém letectvu nahradí dosluhující vrtulníky Mi-24/35. Zatímco stroj UH-1Y mohli lidé v Mošnově vidět už loni, vrtulník AH-1Z bude na akci poprvé.

Letoun C-5M do Mošnova letěl 11 hodin. Základnu má v San Antoniu v Texasu, vrtulníky ale nakládal v Kalifornii a náklad bral ještě na letišti Barksdale v Louisianě, odkud letěl do Mošnova. "Máme kabiny pro odpočinek pilotů. Na tento dlouhý let byli čtyři piloti, kteří se střídali, dva vždycky letěli a dva odpočívali," řekl velitel letu David Fink, který s tímto letadlem létá už 15 let.

200 tisíc litrů paliva

Letoun C-5 byl na Dnech NATO v Mošnově poprvé před deseti lety, kdy tam zahájil éru velkých letadel. V modernizované verzi Super Galaxy ho tam ale lidé ještě neviděli. Pavlačík předpokládá, že stejně jako před deseti lety posádka letounu otevře nákladový prostor a zvedne i příď, takže vznikne jakýsi tunel a lidé si letadlo budou moci prohlédnout i zevnitř.

Domluvit účast letounu na akci podle něj bylo hodně náročné. "Jeho letová hodina dle mých odhadů vyjde na několik desítek tisíc dolarů, protože je to velký letoun se čtyřmi motory. Jenom pro zajímavost: při návratu do Ameriky tady bude brát 200 tisíc litrů paliva. Americká armáda ho neukazuje úplně běžně na akcích tohoto typu, ale tady sehrálo důležitou roli to, že dovezl ony dva vrtulníky, což byl důvod, který podpořil účast C-5M Super Galaxy na naší akci," řekl Pavlačík.

Návštěvníci budou mít navíc letos jedinečnou možnost vidět hned tři americké giganty: kromě C-5 to budou ještě strategický bombardér B-52, který v posledních letech patří mezi tradiční a velmi oblíbené účastníky Dnů NATO, a tankovací letoun KC-135.

Pavlačík řekl, že v Mošnově bude letos nejvíc velkých letounů za dobu trvání akce: "Hodně nás překvapila Kanada, která poprvé v České republice představí svůj tanker Polaris. Německo u nás po třech letech představí transportní letoun A400."

Dny NATO, největší bezpečnostní přehlídka v Evropě, se nedaleko Ostravy uskuteční 21. a 22. září. Zúčastní se jich vojenské, záchranářské i bezpečnostní jednotky ze 17 zemí, speciální partnerskou zemí je Rumunsko. V 16 hodinách programu lidé uvidí 70 dynamických ukázek, zřejmě nejatraktivnější budou vystoupení tří akrobatických skupin - francouzské Patrouille de France, švýcarského PC-7 Teamu a finských Midnight Hawks. Vstup na akci je zdarma, loni ji navštívilo zhruba 220 tisíc lidí.