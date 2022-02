Obvinil lékaře, že nechávají umírat pacienty s covidem, žádnou vinu necítí

Za šíření poplašné zprávy stanul ve středu u plzeňského okresního soudu třiašedesátiletý Pavel Hlávka. Obžaloba ho viní z toho, že loni na jaře obviňoval lékaře a zdravotníky Fakultní nemocnice Plzeň, že nechávají umírat covidové pacienty, protože jim nechtějí podávat přípravky ivermektin a isoprinosin. Muž natáčel video na covidovém oddělení nemocnice a domáhal se tam, aby lékaři tento přípravek podali jeho vážně nemocné matce. Sám tam lék přinesl.

Více než tříhodinový pořad umístil na internet na platformu Svobodný vysílač, kam přispívá. Vinu za žalovaný skutek necítí, řekl ve středu u soudu. Jediné, o co mu prý šlo, bylo dosáhnout uzdravení matky tím, že přesvědčí lékaře, aby jí tento přípravek podali. Je přesvědčený, že ivermektin by matce pomohl. Podle obžaloby Hlávka také tvrdil, že vakcíny proti covidu jsou neověřené a že po nich umírají tisíce lidí. Protože se žalovaného skutku podle obžaloby dopustil v době nouzového stavu, hrozí mu až osmileté vězení. V soudní síni zaznělo, že státní zástupce hodlá navrhnout podmíněný trest. Do jednací síně Hlávku doprovodila dvacítka jeho příznivců. Někteří se k jednání hlasitě vyjadřovali a smáli se.

Hlávka si stěžoval, že ho o matčině stavu nikdo řádně neinformoval. "Byl jsem značně neinformován, možná jsem dělal věci, které jsem možná neměl. Jedinou mou snahou bylo pomoci mé matce. Za každou cenu, nic jiného. Vůbec jsem neměl zájem poškodit fakultní nemocnici," řekl u soudu starobní důchodce Hlávka. K natáčení videa se prý rozhodl proto, že neměl dost informací o matčině stavu, takže už nikomu nevěřil a chtěl si vše zdokumentovat. "I když byla matka v terminálním stadiu, chtěl jsem použít léky, které jsou vyzkoušené a ověřené," tvrdil u soudu.

Muže pustili zdravotníci v době vrcholící pandemie na uzavřené covidové oddělení za jeho matkou, která byla ve velmi špatném stavu. Sám v nahrávce připustil, že ho za ní pustili, aby se s ní rozloučil, protože umírala. Už před nákazou covidem byla podle něj po mrtvici na polovinu těla ochrnutá. Podle jeho tvrzení ale nemusela na covid umírat, kdyby jí lékaři podali ivermektin. Na oddělení začal natáčet videa zdravotníků, své matky, která už téměř nekomunikovala, i dalších pacientů. Neustále se domáhal toho, aby matce lék okamžitě podali. Zdravotníci mu například vysvětlovali, že ženě akutně selhávají ledviny a v takovém případě lék nelze podat.

Podle svých slov by nikdy v nemocnici nenatáčel. "Ale když jsem viděl, jak lékaři reagují, jak nechtějí přistoupit na můj návrh léčby ivermektinem nebo aspoň isopronosinem. Na to nepotřebuji být odborník, stačí, abych si přečetl pár studií ověřených praxí, kde zkoušeli ivermektin a měli výborné výsledky, otočili poměr úmrtí," řekl při výpovědi u soudu. Tvrdí, že zatímco v nemocnicích, jako je Plzeň, kde ivermektin a isoprinosin nepodávali, přežilo hospitalizaci s covidem 20 procent pacientů. V jiných nemocnicích, kde dané přípravky používají, byl podle Hlávky poměr úmrtí opačný. "Mám důkaz, že to, čím ji (matku) léčili, bylo z hlediska vedlejších účinků nebezpečnější, než ivermektin," uvedl u soudu.

Matka byla před hospitalizací umístěna v plzeňském sociálním zařízení Čtyřlístek. Hlávka řekl, že ji hluboce miloval, před návštěvou v nemocnici ji ale půl roku neviděl. Návštěvu v sociálním zařízení mu totiž nepovolili, protože se odmítl nechat testovat na covid. "Nenechal jsem se nikdy testovat, jsem proti testování. Já jsem ji chtěl vidět, ale nebudu kvůli tomu podstupovat nějaký úkon, který je zásah do mé zdravotní integrity," řekl u soudu.

Po výslechu obžalovaného soud začal s přehráváním jeho tříhodinového videa. Jednání pak bylo odročeno na tři dny v dubnu a květnu. Soud dokončí přehrávání videí, provede listinné důkazy a vyslechne svědky.