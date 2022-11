Obžalovaný u soudu odmítl, že se podílel na zapálení auta chomutovského náměstka

Obžalovaný Petr Jabůrek, kterého státní zastupitelství viní ze zapálení soukromého auta náměstka chomutovského primátora Davida Dindy (Nový Sever), v pondělí před okresním soudem odmítl, že by se na podpálení vozu podílel. Obžalován je i někdejší předseda karlovarské krajské organizace hnutí Trikolóra Matěj Drbohlav, který je teď manažerem chomutovské SPD s podporo PRO.

Podle obžaloby Jabůrka navedl, aby auto krátce před komunálními volbami v roce 2018 podpálil. Drbohlav už dřív řekl, že s obžalobou nesouhlasí, podle něj je vykonstruovaná. Soudkyně jednání odročila na 25. listopadu, kdy chce znovu vyslechnout Dindu. Kdy bude vyhlášen rozsudek, zatím není jasné.

Auto shořelo v místě Dindova trvalého bydliště 25. září 2018. Policie Jabůrka dopadla a obvinila zhruba po třech týdnech. Jabůrek je obžalován z poškození cizí věci. Na vozidle a jeho vybavení vznikla škoda zhruba 360 tisíc korun. Drbohlav podle obžaloby osobně ukázal Jabůrkovi místo Dindova bydliště. Obžalován je z účastenství ve formě návodu k přečinu poškození cizí věci. Hrozí mu za to stejně jako Jabůrkovi až rok vězení.

"Dindu neznám a neměl jsem žádný důvod mu auto zapalovat," řekl na úvod své výpovědi Jabůrek, kterého do jednací síně přivedla eskorta. Doplnil, že Drbohlava zná, protože pro něj pracoval jako správce nemovitostí. Řekl, že policie měla z nějakého důvodu zájem na tom, aby Drbohlav skončil ve vězení. Policie ho podle jeho slov nabádala, aby proti Drbohlavovi vypovídal, a poté aby se k zapálení náměstkova vozidla přiznal. Podle jeho slov je jedno, jak pro něj toto soudní řízení dopadne vzhledem k ostatním soudům, které ho čekají, i trestu, jenž vykonává v současné době. "Ale nechci být odsouzen za něco, co jsem neudělal," dodal Jabůrek. Na otázky soudkyně a dalších účastníků jednání odpovědět odmítl.

Dinda a jeho žena vypovídali u soudu v dubnu 2021. "Jestli má tady fungovat nějaký právní stát, tak spravedlnosti je potřeba udělat zadost," uvedl. "Bylo to tehdy nepříjemné, máme dvě malé děti," řekl. Dodal, že on sám už po činu spojoval případ se svým politickým působením, protože jeho rodina nemá žádné problémy, peníze si nepůjčuje. "Přišlo mi to dost bizarní, že se v tak malém městě dějou takové věci," uvedl.

V roce 2018 byl Drbohlav manažerem hnutí PRO Zdraví a Sport. "Myslím, že proces je ryze vykonstruovaný. Tehdy jsem napadal zakázku společnosti Chomutovská bytová, výběrové řízení, které končilo dnem voleb. Asi jsem se někomu nehodil do krámu," řekl už dříve Drbohlav.