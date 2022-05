Ochrana před hlukem ze skateparků nemá jasná pravidla, míní ombudsman

Ochrana před hlukem ze skateparků a podobných hřišť nemá podle veřejného ochránce práv Stanislava Křečka jasná pravidla. Vyplynulo to z prověřování stížností lidí žijících v sousedství hřišť. Obce podle Křečka často vůbec neřeší vhodnost umístění takového sportoviště. Nevhodně umístěná hřiště se pak kvůli obtěžování hlukem podle Křečka zbytečně stávají i předmětem soudních sporů. Jedná kvůli tomu s ministerstvem zdravotnictví. Kancelář veřejného ochránce práv o tom ve středu informovala na své webu.

Na běžných hřištích jsou hlavním zdrojem hluku především hlasové projevy návštěvníků, tedy zvuky, které zákon o ochraně veřejného zdraví uvádí ve výjimkách a nejsou považované za hluk ve smyslu zákona. U skateparků a podobných sportovišť jsou ale podle ombudsmana problematické právě zvuky vznikající při průjezdech, skocích a dopadech na herních prvcích. Takový hluk může být podle něj nejen vysoce rušivý, ale za určitých okolností dokonce i takzvaně "vysoce impulzní".

Ministerstvo zdravotnictví ale podle zjištění ombudsmana povahu hluku ze skateparků a podobných sportovišť nezohledňuje. "Ministerstvo zdravotnictví dlouhodobě metodicky vede krajské hygienické stanice tak, že se hlukem z hřišť nemají zabývat, protože ho tvoří především hlasové projevy a krátkodobé hlukové události, které nelze dopředu předvídat. Před dvěma lety dokonce vydalo metodiku, která přenechává řešení obcím a stavebním úřadům," uvedl Křeček.

To je podle něj problematické hned v několika rovinách. "Přestože je úloha obcí nezastupitelná, tuto metodiku považuji za značně zjednodušující a nepřesnou. Ne vždy totiž mohou negativní vlivy z provozu hřišť vyřešit samotné obce v procesech územního plánování a řízeních podle stavebního zákona. Třeba stavební záměry v takzvaně volném režimu stavební úřad vůbec neposuzuje. A pokud se hygienické stanice podle metodiky nemohou k možným negativním vlivům hřišť ani vyjádřit, jsou možnosti stavebních úřadů opravdu značně omezené," uvedl Křeček.

Metodika se navíc podle ombudsman zjevně snaží upravit to, co má upravovat zákon o ochraně veřejného zdraví. Ten však žádnou výjimku pro hluk z ojedinělých neboli náhodných hlukových událostí neobsahuje. Před rokem proto ombudsman navrhl ministerstvu zdravotnictví, aby předpisy upravilo. "Kolegové z našeho odboru stavebního řádu a životního prostředí jednali se zástupci ministerstva i s hlavní hygieničkou. Ministerstvo přislíbilo, že na zjednodušení a zobecnění předpisů zapracuje. Zároveň se chtělo pokusit téma kvalitněji vysvětlit metodicky a osvětou. To bylo na podzim, teď jsem ministerstvo požádal o informace, jak v této věci postoupilo," shrnul dosavadní průběh jednání ombudsman.