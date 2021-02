Očkování proti covidu-19 významně snížilo nemocnost zdravotníků. Po Vánocích bylo nakaženo asi 9000 pracovníků ve zdravotnictví, nyní je to kolem 2700. Novinářům to v úterý řekli ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek a náměstek ministra zdravotnictví Vladimír Černý. Ulehčit zdravotníkům v nemocnicích by nově mohly týmy Českého červeného kříže, pilotně nyní pomáhají v karlovarské nemocnici.

Dušek uvedl, že klesá zejména počet nakažených v akutní lůžkové péči, kde se podařilo naočkovat kolem 70 procent zdravotníků. V tomto oboru denně přibývají jednotky nakažených. "Jak bude pokračovat očkování dál, nákazy v této profesní kategorii postupně vymizí," řekl Dušek.

Zdravotníkům v nemocnicích by mohly pomáhat také mobilní týmy Českého červeného kříže (ČČK), které nyní pilotně pracují v karlovarské krajské nemocnici, která se potýká s velkou zátěží kvůli velkému šíření nákazy v kraji. Podle velitele Ústředního krizového týmu ČČK Richarda Smejkala jsou týmy nasazovány na 72 hodin a pomáhají především s ošetřovatelskou péčí. Mohou se starat o to, aby byla dodržena hygiena pacienta i lůžka, pomohou pacientovi s jídlem, pitím, pravidelně ho kontrolují. Mají tak ulehčit především sestrám. Tým je možné aktivovat během 48 hodin, jeho nasazení se řeší přes krajské koordinátory intenzivní péče. V karlovarské nemocnici podle Smejkala je už šest těchto týmů a nyní mají třetí turnus. V týmech jsou členové ČČK a dobrovolníci, které organizace od října školí. S přesunem po Česku jim pomáhají hasiči.

Ministerstvo nyní podle Černého jedná také s ambulantními specialisty, kteří by mohli být využiti v nemocnicích na odděleních lehčího typu. Lékaři z ambulancí ale měli minulý týden ke svému možnému nasazení v nemocnicích výhrady. O opětovném nařízení pracovní povinnosti pro mediky se neuvažuje, část z nich ale podle Černého v nemocnicích dobrovolně pomáhá.