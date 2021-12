Očkováno proti covidu bylo do neděle přes 2800 dětí od pěti let

Očkováno proti covidu-19 bylo do neděle přes 2800 dětí ve věku pět až 11 let. Více než polovina dostala vakcíny v Praze, v Karlovarském a Libereckém kraji bylo očkováno po jednom dítěti a v Královéhradeckém kraji žádné. Vyplývá to z dat, která o očkování zveřejňuje ministerstvo zdravotnictví.

Dětí v tomto věku je téměř 800 tisíc, očkují je nemocniční očkovací centra a vakcíny mohou podávat také praktičtí lékaři pro děti a dorost. Podle dostupných informací se jich přihlásilo do čtvrtka minulého týdne jen zhruba 250 z 2000 ordinací.

Rodiče mohli menší děti k očkování proti covidu-19 hlásit od neděle 12. prosince večer. Za první hodiny a pondělí se přihlásilo zhruba 9000 dětí. Objednaných 300.000 dávek vakcíny pro děti od firmy Pfizer/BioNTech dorazilo do Česka v úterý.

Ve středu dostalo vakcínu 75 dětí ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze a devět dětí v nemocnici v Uherském Hradišti, které zahájily očkování jako první. Ve čtvrtek pak bylo očkováno 154 dětí, v pátek 976, v sobotu 733 a v neděli 862.

Naprostá většina dětí byla očkována v nemocničních očkovacích centrech. Nejvíc jich podalo očkovací místo v Kongresovém centru na pražském Vyšehradě (647), v nemocnici v Českých Budějovicích (431) a na očkovacím místě Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (404), která provozuje centrum bez registrace v obchodním centru na Černém Mostě. Očkovat začaly také asi dvě desítky dětských lékařů.

V regionech se počty podaných dávek výrazně lidí. V Praze nechali rodiče očkovat skoro 1500 dětí, v Jihočeském kraji 577 a na Vysočině 191. Jen jednotky očkovaných dětí hlásí Pardubický kraj, jedno Karlovarský a Liberecký a žádné není hlášené v Královéhradeckém kraji.

Celkově už bylo podle denních dat proti covidu-19 plně očkováno 61,4 procenta populace, registrováno k očkování nebo očkováno zatím jednou dávkou vakcíny je 64,2 procenta. Odborníci upozorňují na to, že po několika měsících po dokončením očkování ochrana očkováním klesá, méně účinné může být podle dostupných dat také proti nové variantě koronaviru omikron, jejíž první případy byly zachyceny i v Česku.

Znovu navýšit ochranu může podání třetí posilující dávky, kterou dostalo asi 1,96 milionu lidí z 6,5 milionu očkovaných. Nárok na ni lidé mají šest měsíců po dokončeném očkování, starší 45 let nebo chronicky nemocní už po pěti měsících. Lidem nad 35 let bude dostupná už po pěti měsících od 5. ledna, všem dospělým po 19. lednu.