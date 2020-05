Od 25. května budou platit nová nařízení spojená s bojem proti nákaze

Ve vnitřních prostorách stravovacích zařízení, která se znovu otevřou veřejnosti 25. května, bude platit povinnost nošení roušky pro personál i hosty. Lidé u stolů ji budou moci odložit jen při konzumaci jídla a pití. Při dalším pohybu po restauraci ji budou muset mít nasazenou. Uvnitř hospod, barů a restaurací bude platit zvýšená dezinfekce, stejně jako na zahrádkách. Vyplývá to z informací ministerstva zdravotnictví.

U vstupu do stravovacího zařízení i na zahrádku bude muset být pro hosty dezinfekce na ruce. Před usazením nové skupiny hostů bude muset personál dezinfikovat stůl a židle. Provozovatelé musí bránit shromažďování lidí a dohlížet na dodržování povinného odstupu. Pokud je to možné, odstup by měli dodržovat i pracovníci.



Vnitřní prostory restaurací, hospod, barů, nočních klubů a diskoték, do kterých bude mít od 25. května opět přístup veřejnost, budou muset být uzavřeny mezi 23.00 a 6.00. Na tiskové konferenci to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

K omezení podle Vojtěcha ministerstvo přistoupilo s ohledem na zatím nejasný budoucí vývoj epidemiologické situace a zkušeností ze zahraničí. Nejnověji podle něj právě provoz nočních klubů v Jižní Koreji vedl ke zvýšení počtu nakažených.

Především v nočních klubech a na diskotékách je podle Vojtěch složité zajišťovat dodržování základních pravidel, jako jsou například dvoumetrové rozestupy mezi lidmi. Provoz takových zařízení v nočních hodinách by podle něj mohl i v České republice vést ke zhoršení epidemiologické situace, uvedl.

Otevřou se i bazény

Na koupalištích budou lidé muset po 25. květnu nosit roušky, nutné nebudou jen do vody, při cestě k ní nebo při pobytu na lehátku či ručníku. Kapacita bude omezena na deset metrů čtverečních na osobu, povinné jsou dvoumetrové rozestupy. Před vstupem si návštěvníci musí vydezinfikovat ruce. Podmínky pro provoz venkovních koupališť, vnitřních bazénů, saun nebo wellness center v pátek zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví. Vyplývá to z materiálu pro novináře k páteční tiskové konferenci ministerstva.

Povoleno bude využívat i sprchy a šatny ob jednu skříňku. Provozovatelé koupališť musí stanovit osobu zodpovědnou za dodržování opatření. Nejméně dvakrát až třikrát denně musí provozovatelé dezinfikovat všechna zařízení, která návštěvníci používají. Tobogany jsou povoleny, musí se ale dodržet rozestupy 1,5 metru i ve frontě, atrakce typu vlnová řeka jsou zakázány.

Kapacita bazénů bude omezena na pět metrů čtverečních na osobu v části pro plavce a tři metry čtvereční v části pro neplavce. S výjimkou bazénů pro plavání kojenců musí být voda chlorovaná na maximální povolenou míru. Ve vířivkách je třeba kapacitu upravit tak, aby byly dodrženy rozestupy 1,5 metru, v sauně musí být plocha čtyři metry krychlové na jednoho návštěvníka.



Nemocnice a domovy budou měřit teploty

Od 25. května budou povoleny návštěvy v nemocnicích a domovech seniorů. Přijít mohou nejvýše dva dospělí, kterým se bude měřit teplota. U lidí v karanténě budou návštěvy dál zakázány. Vyplývá to z materiálů pro novináře k páteční tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví. Návštěvy byly zakázány kvůli riziku šíření nemoci covid-19 v lůžkových zařízeních zdravotní a sociální péče.

"Bude to dobré i pro psychickou pohodu obyvatel těchto zařízení," řekl ministr zdravotnictví. Návštěvy musí mít roušky a dezinfikovat si ruce. Pokud je to možné, měly by se návštěvy uskutečnit venku nebo ve vyčleněných prostorách. Na vícelůžkových pokojích by měla být návštěva od dalších klientů oddělena paravánem nebo podobnou přepážkou.

Nařízení má mírnější a přísnější formu, která bude zavedena podle toho, jak se bude dál epidemie nového typu koronaviru v ČR vyvíjet. Přísnější stanoví pro jednoho klienta jen jednu návštěvu denně a musí se dodržovat dvoumetrové rozestupy.