Od čtvrtečního rána bude v Česku uzavřen maloobchodní prodej a služby

Kvůli vývoji koronavirové epidemie bude od čtvrtka 06:00 do konce nouzového stavu, který je aktuálně platný do 3. listopadu, uzavřen maloobchod. Výjimku mají prodejny základního sortimentu. Kromě toho bude podobně jako na jaře zakázán prodej služeb v provozovnách. Rozhodla o tom ve středu vláda. Na twitteru to uvedl ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Velkoobchodní prodej zůstane bez omezení.

Ve velkých nákupních centrech budou otevřeny pouze prodejny potravin, drogerie, lékárny a několik dalších provozoven, jež budou upřesněny v usnesení kabinetu, uvedl Prymula.

Vláda v jarní fázi epidemie rozhodla 14. března o uzavření obchodů s výjimkami, které postupně v průběhu března doplňovala. Zákaz se netýkal například prodejen potravin, lékáren, drogerií, prodejen výpočetní techniky, malých domácích zvířat a potřeb pro ně, novin a časopisů, zahrádkářství, květinářství nebo prodeje zdravotnických prostředků.

Na jaře se následně obchody a provozovny otevíraly v několika etapách od dubna do června. Nejprve otevřeli řemeslníci, farmářské trhy či autobazary, postupně se po určitém intervalu začaly přidávat další obchody či akce.

Dosud v obchodech a nákupních centrech platila povinnost zakrytí nosu a úst, stejně jako ve všech dalších vnitřních prostorách.