Od ledna rodiny za svoz odpadu zaplatí až o 1700 korun víc než letos

Pražané od nového roku budou muset sáhnout hlouběji do svých kapes. Navzdory zhoršujícímu se odpadkovému peklu, které lidé v posledních měsících zažívají kvůli přeplněným košům, popelnicím a nepořádku v jejich okolí, se má výrazně zdražit svoz odpadu, a to téměř až o 90 %! Senior si podle nového sazebníku sepsaného náměstkem primátora Hlubučkem (STAN) bude muset připlatit až 421 korun, čtyřčlenná rodina žijící v domácnosti na sídlišti bude nově platit 3612 korun ročně, a to je skoro o 1700 korun více než letos.

Upozorňuje na to pražská ODS, které se nelíbí ani to, že magistrátní koalice tak výrazné zdražení poplatků za komunální odpad dosud nezveřejnila a lidem novinku oznámí až před vánočními svátky, i když na to měl pan náměstek Hlubuček čas celý rok a Pražany na dramatické zdražování mohl slušně připravit. To vše jen potvrzuje, že vzletná slova o jiném způsobu komunikace s občany tato koalice nemyslela ve skutečnosti vůbec vážně.

Změny v zákoně o odpadech se zavedly už vloni v prosinci s účinností od letošního ledna. Zákonodárci umožnili přechodně obcím postupovat podle starého mechanismu v průběhu letošního roku, ale obce měly povinnost rozhodnout, kterým směrem se s zpoplatněním odpadů vydají. To ale pan náměstek Hlubuček nechal, na rozdíl od jiných měst, až na poslední chvíli.

"Magistrát po celý rok na svém webu avizuje, že o chystaných změnách poplatku bude veřejnost informovat v průběhu roku 2021. Dosud ale Pražanům nikdo z magistrátní koalice neřekl, že jim od ledna chystá svoz odpadu zdražit. I naše snaha na posledním zastupitelstvu vše projednat skončila nezájmem koaličních politiků. Vůči Pražanům je naprosto nefér, aby se tak dramatické zvýšení ceny dozvěděli patnáct dní před koncem roku. Jestli to mínil pan Hlubuček jako vánoční dáreček, tak mu pěkně děkujeme," sdělila Alexandra Udženija předsedkyně Kontrolního výboru ZHMP z pražské ODS.

Pražská ODS v rámci jednání příslušného výboru získala návrh obecně závazné vyhlášky, která na území hlavního města zavede místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci s účinností od 1. ledna 2022. Na základě toho provedla výpočet reálných finančních dopadů na obyvatele Prahy.

Na území Prahy je směsný komunální odpad svážen v nádobách o objemu 70, 80, 110, 120, 240, 360, 660 a 1 100 litrů s četností svozu od 1x za 14 dní až po svoz 7x za týden. Vzhledem k velikosti nádoby je nejčastěji obyvateli činžovních domů či sídlišť využívána nádoba 1100 litrů. Jde o nádobu o největším objemu, která se v současné době po přepočtu na 1 litr řadí mezi nejlevnější nádoby.

Příklad:

SVJ na sídlišti Praha 15 (Hostivař - sídliště Košík)

Kontejner o objemu 1100 litrů vyvážen 3x týdně

Poplatek v současnosti: 46 056 Kč ročně

Poplatek od 1. ledna 2022: 85 800 Kč

Meziroční zdražení: o 86 %

Výpočet poplatku na osobu:

95 lidí v SVJ vyprodukuje 3300 l odpadu týdně

Odpad je svážen 3x týdně v kontejnerech 1100 litrů

1 obyvatel v současnosti platí 485 Kč ročně

Od 1. ledna 2022 bude platit 903 Kč ročně, tedy o 418 Kč více (zdražení o 86 %)

Čtyřčlenná rodina (2 dospělí a dvě děti) tak nově bude platit o 1672 Kč více než letos

Tento konkrétní příklad zdražení je vypočten na příkladu SVJ, které řádně třídí odpad.

Náměstek Hlubuček (STAN) na tuto "finanční bolístku" Pražanům nabízí náplast v podobě "hnědých popelnic". Údajně až 40 % bioodpadu je dnes nevytříděno, Pražané mohou ušetřit údajně tak, že bioodpad vyhodí do "hnědých popelnic". Odpad z těchto popelnic totiž bude svážen "zdarma", a tak nebude nutné tolikrát vyvážet běžné kontejnery.

"Co to ale znamená v praxi? Jestliže na sídlišti používáte kontejner o objemu 1100 litrů, pak 40% tvoří 440 litrů. Budete tedy potřebovat dvě popelnice o objemu 220 litrů. Budou přiděleny každému SVJ k velké nádobě i tyto dvě hnědé popelnice, které se budou rovněž vyvážet třikrát týdně? Asi nebudou. Patrně bude přidělena jen jedna hnědá popelnice, která se bude vyvážet jen co dva týdny. A protože hnědá popelnice bude trvale přeplněná, občanům nezbude nic jiného, než vyhazovat bioodpad do velkého kontejneru jako dosud a žádné peníze ani životní prostředí se tím neušetří. A to si dokážu představit, jak se kontejnery na bioodpad plné jídla z domácností, začnou na sluníčku pěkně zahřívat a zapáchat. To může možná fungovat někde v malých městských částech u rodinných domků, které náměstek Hlubuček reprezentuje, ale na sídlištích nebo u činžovních domů v centru Prahy z toho může být pěkně nedýchatelno, o množství potkanů nemluvě. Mám proto pocit, že se jedná opět o neodpracovanou, neodkomunikovanou a hlavně nepromyšlenou akci, která zkouší trpělivost Pražanů s divokými experimenty této koalice," říká k Hlubučkovu návrhu předseda pražského klubu zastupitelů ODS Zdeněk Zajíček.