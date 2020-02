Od neděle budou přerušeny přímé lety mezi Českem a Čínou

Vláda v pondělí kvůli šíření nového typu koronaviru na čínském území schválila zákaz přímých letů mezi Čínou a Českou republikou. Bude platit od neděle 9. února, informoval o tom premiér Andrej Babiš (ANO). Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) řekl, že opatření bude platit na dobu neurčitou, odhadovat jeho trvání nechtěl. Rozhodnutí bude mít formu ochranného opatření ministerstva zdravotnictví, dodal.

Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) vědí úřady nyní o 105 českých občanech, kteří se chtějí vrátit z Číny do Česka. "Jedná se o lidi, co se nachází mimo ohnisko nákazy," uvedl. Premiér o víkendu uvedl, že právě kvůli jejich návratu kabinet uzpůsobí začátek platnosti zákazu. Pokud by někteří z nich v Číně zůstali, stát je připraven pro ně vyslat vládní airbus. "Jeví se, že většina Čechů, kteří se chtějí vrátit, je schopna si to zajistit vlastní cestou prostřednictvím komerčních letů," řekl Petříček.

Vojtěch po jednání vlády řekl, že zákaz bude vydán formou ochranného opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Stejně už ministerstvo postupovalo minulý týden, kdy letiště instruovalo, aby poučovalo cestující o symptomech viru a souvisejících opatřeních. "Ochranné opatření dnes podepíšu, ministerstvo ho vydá. Ode dneška bude platné, ale účinné od 9. února," uvedl. Týká se komerčních letů, vládních speciálů nikoli.

Mezi Prahou a Čínou teď létá dvanáct spojů týdně. Společnost Sichuan Airlines v minulém týdnu kvůli šíření koronaviru rozhodla o dočasném přerušení letů mezi Prahou a Čcheng-tu, které nyní fungují dvakrát týdně. Poslední zpáteční let poletí v sobotu 8. února, 12. února pak chtěly aerolinky poslat letadlo pro čínské cestující z Prahy. Od začátku března ukončí provoz na trase Praha-Peking dopravce Hainan Airlines. Linka, která funguje třikrát týdně, skončí úplně, zřejmě z komerčních nebo politických důvodů.

Omezení letů o jeden spoj mezi Prahou a Šanghají v minulých týdnech oznámila také China Eastern Airlines, od března tak měla na trase létat čtyřikrát týdně. Stejný dopravce také dvakrát týdně létá do Si-anu.

Koronavirem, který se od prosince šíří z čínského města Wu-chan, se v Číně a zahraničí nakazilo už více než 17 300 lidí. Nákaza si vyžádala 362 obětí, z toho 361 v Číně a jednu na Filipínách. Epidemie přiměla čínské úřady k opatřením proti šíření nákazy, což postihlo i ekonomiku, zejména dopravu, turistiku a obchod.

Mezi státy, které omezily nebo zrušily letecké spojení s Čínou v souvislosti s šířením nového koronaviru, patří například Severní Korea, Vietnam, Pákistán, Kazachstán, Írán, Indonésie, Nový Zéland, Filipíny, z evropských zemí omezilo lety do Číny Rusko a zrušila je Gruzie či Itálie.