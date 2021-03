Od pátku se otevřou některé zahrady Pražského hradu

Od pátku 2. dubna se veřejnosti otevřou některé zahrady Pražského hradu, konkrétně Královská zahrada, Jižní zahrady po Plečnikovu vyhlídku a Horní Jelení příkop, kde se opravovala kanalizace. Návštěvníci musejí používat respirátory či jinou předepsanou ochranu dýchacích cest, dodržovat rozestupy a další protiepidemická opatření. Nádvoří a další objekty Hradu zůstanou kvůli aktuálním protikoronavirovým omezením dál uzavřená. Věřící se ale budou moci účastnit bohoslužeb na Hradě včetně velikonočních obřadů. Současně se ruší plošné bezpečnostní kontroly u vstupů do areálu Pražského hradu.

"Kancelář prezidenta republiky tímto krokem přispívá k rozšíření oblastí, které mohou v době lockdownu sloužit jako místo pro relaxaci, odpočinek, modlitbu či procházku v přírodě s unikátní flórou," uvedl na hradním webu k otevření zahrad vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář. I přes Velikonoce platí až na výjimky zákaz pohybu mezi okresy a další restrikce.

Část zahrad sousedících s historickým sídlem českých králů a prezidentů bude od Velkého pátku otevřena denně od 10:00 do 17:00. Do Královské zahrady mohou lidé vstupovat od Belvederu, do Jižních zahrad od Opyše a do Horního Jeleního příkopu se dostanou z ulice U Brusnice. O Velikonocích se současně otevře i zámecký park v Lánech.

Návštěvníci musí do zahrad vstupovat bez nadměrných zavazadel, mohou se pohybovat pouze po vyznačených chodnících a cestách, musí respektovat pokyny policistů a příslušníků Hradní stráže a dodržovat všechna nynější protiepidemická opatření. "Celý areál Pražského hradu je připraven na otevření pro veřejnost, jakmile to dovolí epidemiologická situace a platná vládní nařízení," uvedla prezidentská kancelář.

Hrad v úterý současně oznámil, že ruší plošné vstupní bezpečnostní kontroly, policisté budou návštěvníky kontrolovat pouze namátkově. Kontroly na vstupech do Pražského hradu byly zavedeny v létě 2016. Podle kritiků byla opatření zbytečná, prezidentská kancelář opatření hájila potřebou zajistit bezpečí turistů.

Prezident Miloš Zeman ještě před vypuknutím koronavirové epidemie čelil kritice, že za jeho éry se Pražský hrad příliš uzavřel veřejnosti. Mnoha lidem se nelíbilo, že areál po zavedení kontrol fakticky přestal být průchozí, kritizovali i dlouhodobé uzavření části zahrad, například Jeleního příkopu.

Jelení příkop je rozdělen na horní a dolní náspem Prašného mostu s tunelem pro pěší. Za komunismu do této rozsáhlé rokle pod Hradem lidé stejně jako do dalších prostor areálu nesměli, otevřel se až za éry porevolučního prezidenta Václava Havla. V roce 2017 byly některé vstupy do dolní části příkopu uzavřeny s poukazem na bezpečnostní opatření. Následující rok Hrad oznámil, že dolní část Jeleního příkopu se uzavře kvůli rekonstrukci, která měla původně trvat deset měsíců, ale protáhla se. Jeho horní část, která byla uzavřena kvůli pracím souvisejícím s havárií kanalizace, se otevře v pátek. Dolní část, kde se opravují historické hradby a věže, by podle dřívějších vyjádření mohla být přístupná v příštím roce.

Kvůli rekonstrukci Hradu se nedávno dostali do sporu Zeman a pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Hřib v dopise vyzval prezidenta, aby zastavil kácení stromů v Jelením příkopu kvůli místu pro jeřáb při opravě Mockerových domů. Zeman mu odpovědět, že žádné stromy se kácet nebudou, ani to nikdy nebylo v plánu. Primátora vyzval, aby se omluvil hradním zahradníkům, památkářům a architektům. Hřib ujištění uvítal a vyjádřil naději, že stavba nepoškodí zeleň.