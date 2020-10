Od pondělí bude částečně obnovený provoz poboček registru vozidel

Provoz na pracovištích registru vozidel odboru dopravněsprávních činností, která byla uzavřena z důvodu karantény, bude od pondělí 2. listopadu částečně obnovený. Pracoviště na Pankráci, ve Vysočanech a na Břevnově budou odbavovat elektronicky objednané klienty s potvrzeným termínem, uvedl v pátek mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.

"Rezervační systém odboru dopravněsprávních činností Magistrátu hlavního města Prahy je v současné době určen pro vyřízení neodkladných záležitostí. Aktuálně je kalendář rezervací do konce listopadu zaplněn, je ale dobré pravidelně systém sledovat, zda se neuvolní některý termín," uvedl dále Hofman.

Pracoviště v Bohdalci a v Jarově jsou otevřená v omezeném režimu. Úřední doba je od pondělí 12. října kvůli vládním opatřením zkrácená na pět hodin v pondělí a ve středu. Otevřeno je v pondělí od 8:00 do 13:00 hodin a ve středu od 13:00 do 18:00 hodin. V ostatní pracovní dny se mohou dostavit pouze předem objednaní klienti, kterým byla návštěva potvrzená.

Pracoviště registru řidičů a registru vozidel by měli podle výzvy magistrátu lidé osobně navštěvovat jen za účelem vyřízení neodkladných záležitostí. Mezi zmíněné neodkladné záležitosti podle Hofmana může patřit například vydání řidičského průkazu za ztracený, registrace nového vozidla, vydání registrační značky za odcizenou a podobně.

Pracoviště registru vozidel na Pankráci bylo uzavřeno kvůli nařízené karanténě jako první, a to v úterý 20. října. Následně byly kvůli pozitivním testům na covid-19 u zaměstnanců a nařízené karanténě u dalších pracovníků poboček uzavřený i registr vozidel v ulici Na Výběžku ve Vysočanech a pracoviště na Břevnově.

Od pondělí 12. října je úřední doba upravená na většině odborů magistrátu, včetně CzechPOINTu, evidence vozidel taxi a hlavní podatelny. Ve zkráceném provozu od pondělí do čtvrtka je otevřena podatelna ve Škodově paláci. Výjimku dostala s ohledem na to, aby nedošlo k zásahu do práv občanů v rámci uzávěrek výběrových řízení, veřejných zakázek, podání žádostí o dotace, vyúčtování grantů a podobně.