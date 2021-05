Od pondělí se rozšíří výuka na školách a otevřou se restaurační zahrádky

Od pondělí čeká obyvatele Česka další vlna zmírnění opatření proti šíření nemoci covid-19. Rozšíří se výuka ve školách, za stanovených podmínek se otevřou restaurační zahrádky, obnoví se provoz fitness center či posiloven a venku se budou moci pořádat kulturní akce. Vedle toho budou opět povoleny návštěvy pacientů v nemocnicích a více lidí než dosud bude moci do zoologických a botanických zahrad. Vzhledem k lepšící se epidemické situaci v zemi o uvolnění dalších restrikcí rozhodla vláda v týdnu.

Zřejmě nejvíce reakcí vyvolala oznámená podmínka pro otevření zahrádek stravovacích provozů ohledně jejich hostů, kteří musí být testovaní, očkovaní nebo prodělali covid-19. Podnikatelé to kritizovali s tím, že nemají pro vymáhání takového dokladu či pro vykázání hosta z podniku oporu v zákonu. Zástupci gastronomie následně domluvili s hlavní hygieničkou Pavlou Svrčinovou, že v restauracích by mohlo místo kontroly testů na koronavirus stačit vyvěsit sdělení, že obsluhováni budou jen hosté splňující podmínky ministerstva zdravotnictví. Odpovědnost by tak nepadla na provozovatele podniků, ale na zákazníky. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) v pátek pak oznámil, že restauratéři nebudou muset splnění uvedené podmínky u hostů kontrolovat, zodpovědnost bude na zákaznících, doklad budou muset předložit případné kontrole ze strany policie či hygieniků. Otevřené zahrádky vedle toho budou muset dodržet aspoň 1,5metrové rozestupy mezi stoly a u stolu budou smět sedět nejvýše čtyři lidé, pokud to nebudou členové domácnosti.

Absolvování testu na koronavirus, odstup nejméně 14 dnů od očkování nebo nejvýše 90 dnů od prodělání nemoci covid-19 bude podmínkou i pro účast na venkovních kulturních akcích, které se budou počínaje pondělím moci pořádat s maximální účastí 700 diváků. Podle ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD) se nepovedlo oproti původní dohodě s resortem zdravotnictví prosadit možnost pořádat od stejného data i kulturní akce uvnitř.

Naopak provoz fitness center, posiloven a dalších vnitřních sportovišť za speciálního režimu vláda od pondělí povolila. Bazény, wellness, sauny a solné jeskyně zůstávají pro veřejnost uzavřené. Podle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví pro otevřená vnitřní sportoviště bude platit limit jednoho návštěvníka na 15 metrů čtverečních vnitřní plochy, ve skupině budou smět být maximálně dva lidé a nejvýše deset lidí na sportovišti. Nutné bude dodržovat aspoň dvoumetrové rozestupy a lidé se budou muset opět prokázat negativním testem na koronavirus, certifikátem o očkování nebo dokladem o prodělání koronaviru. Návštěvníci sportovišť nebudou smět používat šatny ani sprchy.

Rozvolnění protikoronavirových opatření se týká i škol. K normálnímu režimu výuky ve škole bez rotací se vrátí první stupeň základních škol v celé zemi a druhý stupeň ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií v krajích s lepší epidemickou situací, tedy v Královéhradeckém, Karlovarském, Plzeňském, Středočeském, Libereckém a Pardubickém kraji a v Praze. Na druhém stupni v celém Česku má skončit rotační výuka od 24. května, pokud to vývoj epidemie dovolí. Ke stejnému datu by měla opět začít bez střídání i teoretická výuka na středních školách.

Kabinet v týdnu rozhodl také o tom, že v nemocnicích a sociálních zařízeních budou od pondělí znovu za dodržení hygienických pravidel povoleny návštěvy. U lůžek akutní péče byly zakázány od konce ledna. Výjimkou byly porody, návštěvy u dětí nebo v hospicích.

Počínaje pondělím bude moci více lidí navštívit i zoologické či botanické zahrady či arboreta. Vláda povolila navýšit naplněnost jejich venkovních prostor na 50 procent z dosavadních 20 procent, vnitřní pavilony zůstávají pro veřejnost uzavřené.