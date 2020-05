Od pondělí začne platit další vlna uvolňování opatření. Otevřou se restaurace i plovárny

V pondělí v Česku začně platit další vlna uvolňování opatření, která ministerstvo zdravotnictví v souvislosti s epidemiologickou situací v březnu zavedlo. Které služby budou opět občanům k dispozici a jaká opatření budou muset nadále dodržovat? Přinášíme jejich přehled.

Při respektování zvýšených hygienických opatření se otevřou vnitřní prostory restaurací, hospod, bufetů, kaváren, vinoték a pivoték. Otevřeno ale budou moci mít jen od 6.00 do 23.00 (s výjimkou jídelen pro zaměstnance nebo výdejových okének).

V obchodních centrech se od pondělí znovu otevřou stravovací zóny. Nadále bude platit povinnost zakrytých úst a nosu, roušku si lidé budou moci sundat jen na konzumaci jídla a pití. Stoly budou rozmístěny ve dvoumetrové vzdálenosti od sebe. Odstupy bude nutné dodržovat také ve frontách u jednotlivých restaurací a kaváren. Centra vybavila stravovací zóny stojany s dezinfekcí. Otevřou se také restaurace obchodních domů IKEA, ve kterých bude ale zúžený výběr. K dispozici nebude například salátový bar, bistro nenabídne točenou zmrzlinu.

Kvůli povinné vzdálenosti sousedních stolů obchodní centra rozšiřují kapacity foodcourtů, k otevření připravují také venkovní terasy. V pražských centrech skupiny Unibail-Rodamco-Westfield, tedy Westfield Chodov, Centrum Černý Most a Metropole Zličín budou u stolu moci sedět jen dva lidé. Výjimkou budou nálepkou označené rodinné stoly. Na dvoumetrové rozestupy ve frontách bude upozorňovat infografika na podlaze. Na dodržování všech opatření budou dohlížet proškolení bezpečnostní koordinátoři.

Kapacita restaurací v obchodních domech IKEA bude oproti běžnému fungování poloviční. Chybět bude salátový bar, provoz nápojových ostrůvku bude omezený. "Jídla budou servírována na talíři obsluhou, dezerty a výrobky studené kuchyně budou balené a zákazníci si je mohou vzít klasicky z našich regálů," uvedl manažer IKEA Food Stuart Cowan. Jídlo si bude možné do jednorázových obalů koupit také s sebou.

V obchodních centrech nebude návštěvníkům nadále umožněn přístup do relaxačních zón. V provozu nebudou ani hlídané dětské koutky. Podle předsedy českého výboru Asociace nákupních center Jana Kubíčka by dětské koutky mohly začít fungovat nejpozději od 8. června.

Ubytovací zařízení

Od pondělí se po omezeních kvůli epidemii koronaviru mohou zcela otevřít také tuzemské hotely, penziony, venkovní kempy a další ubytovací zařízení. Některé pražské hotely očekávají první hosty. Chybí zatím zahraniční klientela. Část tuzemských hotelů, především ve městech, proto podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací ČR Václava Stárka zůstane zavřená, větší zařízení zprovozní třeba jen část kapacity. Ubytovací zařízení musejí dodržovat přísná hygienická a bezpečnostní pravidla.

Zatím pouze jednotky rezervací, především od místních korporátních klientů, kteří přijedou do Prahy za prací, evidují v hotelech NH Prague City a NH Collection Prague. "Netrpělivě čekáme na otevření hranic ze strany České republiky a další uvolňování restrikcí. Tento krok jistě napomůže k navýšení počtu rezervací ze strany zahraniční klientely, primárně z okolních zemí, jako je Rakousko a Německo. Také jsme již obdrželi první poptávky na konferenční akce, které nás nesmírně potěšily a věříme, že i tento segment se postupně opět oživí," řekl generální ředitel hotelů Petr Nešpůrek.

První rezervace od českých klientů na pondělí zaznamenal i luxusní pražský hotel Four Seasons. Pro české hosty připravil ke znovuotevření speciální ubytovací balíček. Kvůli vyšším bezpečnostním a hygienickým pravidlům zavedl změny od nových předpisů pro uchovávání potravin, přes práci ventilačních systémů po využití vlastní aplikace a chatu pro zvýšení bezkontaktní komunikace personálu s hosty.

Lidé mají podle Stárka na počátku uvolňování vládních restrikcí proti koronaviru obavy z cestování a shlukování, větší zájem než hotelové komplexy tak evidují menší zařízení. Podle Stárka lze očekávat také pokles spotřeby. Mnoho lidí přišlo kvůli krizi o práci nebo měli sníženou mzdu, budou se proto pravděpodobně více rozmýšlet, za co peníze utratí. V Polsku se podle Stárka po uvolnění opatření otevřelo 65 procent ubytovacích zařízení. Podobný trend se dá předpokládat i v tuzemsku, uvedl.

Školství

V pondělí se po dvouapůlměsíční pauze kvůli šíření koronaviru za přísných hygienických podmínek opět otevře první stupeň základních škol. Vrátí se na něj ale jen část ze zhruba 563 tisíc mladších školáků, které registruje ministerstvo školství ve svých statistikách. Docházka bude dobrovolná, zájem o ni museli rodiče školám nahlásit do pondělí 18. května. Někde se vrátí až 85 procent žáků, jinde jen kolem čtvrtiny. Učitelé budou podle zjištění někde učit už víc ve škole, jinde pořád jen na dálku. Některé školy se obávají, jak všechna stanovená pravidla budou fungovat.

Školy se na návrat žáků mohly připravit podle manuálu s hygienickými doporučeními, který pro ně připravilo ministerstvo školství ve spolupráci s epidemiology. Děti mají být ve školách rozděleny do skupin po nejvýš 15. Skupiny mohou vzniknout i spojením dětí z více tříd nebo ročníků, do konce školního roku se ale už nemají měnit ani potkávat. Ve třídách děti nebudou muset mít roušky, pokud zachovají rozestupy alespoň 1,5 metru. Na chodbách, toaletách či v šatnách budou roušky povinné.

"Myslím si, že všechno je nějak připravené a nastavené a první dny nám ukážou, jestli naše představa o tom byla dobrá a jsme připraveni to za chodu všechno měnit a upravovat, jak bude potřeba," řekl ředitel ZŠ Antonína Čermáka v Praze 6 Petr Karvánek. "V jádru to máme celé vymyšlené, řešit už budeme jen detaily," dodal ředitel Masarykovy základní školy v pražských Klánovicích Michal Černý, který vede Asociaci ředitelů základních škol.

Podle Černého vnímají ředitelé a učitelé současnou situaci kolem uvolňování opatření proti koronaviru různě a školy mají také rozdílné personální a prostorové podmínky. Někde proto třídní učitelé školní skupiny nepovedou a budou dál učit prostřednictvím internetu, jinde se učitelé do škol vrátí a budou se soustředit víc na výuku ve škole. Rozdíly budou i v jídelnách - někde budou vařit, jinde dělat studené balíčky a nebo se neotevřou.

Podle rozdílných nastavení provozu školy se liší i počet nahlášených žáků. Zatímco do Masarykovy základní školy v pražských Klánovicích, kde bude nadále převažovat výuka online, má v pondělí dorazit necelá čtvrtina žáků prvního stupně, v ZŠ Antonína Čermáka, která se chce vrátit co nejvíc k běžné výuce, je jich přihlášených 85 procent. Školy mají připravená různá schémata, podle kterých budou fungovat. Obě zmíněné školy tak třeba rozfázovaly časy příchodů žáků, jedna do čtvrt hodiny, další do 45 minut.

Manuály ministerstva školství vyvolaly mezi některými řediteli a učiteli kritiku. Například spolek Pedagogická komora, který má kolem 2700 členů, upozorňoval, že jednoznačně neodlišují doporučení od závazných nařízení. Ministerstvo se podle spolku zbavilo odpovědnosti za zajištění adekvátních podmínek pro návrat žáků tím, že ji přesunulo na ředitele škol. Výhrady měl i předseda školských odborů František Dobšík, podle kterého manuály vzbudily ve školách ještě větší stres, než byl dříve.

Ministr školství Robert Plaga (ANO) uvedl, že školy v Česku se od sebe hodně liší a jejich ředitelé proto dostali prostor, aby se se situací porovnali podle svých možností. Návrat do škol není povinný nejen pro žáky, ale ani pro učitele. Pokud mají obavy o své zdraví, mohli se s ředitelem domluvit na pokračování ve výuce na dálku. Podle údajů ministerstva je v ČR je 4176 základních škol s prvním stupněm, na kterém pracuje 41 062 pedagogů. Jejich věkový průměr byl podle loňského průzkumu ministerstva 47,2 roku.

Další rozvolňování

Lidé nebudou muset nosit roušky venku, pokud splní podmínku aspoň dvoumetrového odstupu od dalších osobo, které s nimi nežijí ve stejné domácnosti. Nařízení zakrývat si dýchací cesty bylo zavedeno 19. března.

Fungovat budou moci dosud nepovolené taxislužby (typu Uber) a živnosti, při kterých je porušována integrita kůže (jako jsou tetování a piercing).

Všechny pobočky České pošty se vrátí k běžné provozní době, všude bude také obnoven dřívější víkendový provoz. Ruší se i časové rozmezí lidi starší 65 let a držitele průkazu ZTP.

Zpřístupněny mohou být vnitřní prostory zoologických, botanických a dendrologických zahrady, stejně jako vnitřní prostory hradů a zámků. Otevře se také 14 jeskyní provozovaných Správou jeskyní ČR (SJ ČR).

Otevřít se mohou krytá i nekrytá přírodní a umělá koupaliště, sauny a wellness centra.

Povolen bude organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše 300 osob s možností využití zázemí.

Mohou se konat hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše 300 osob.

Otevřou se denní a týdenní stacionáře, centra denních služeb, sociálně terapeutické dílny. Začnou fungovat sociálně aktivizační služby a a služby pro osoby se zdravotním postižením pro všechny cílové skupiny (kromě osob starších 50 let).

Při dodržení veškerých preventivních opatření budou umožněny návštěvy v sociálních a zdravotnických lůžkových zařízeních.

O den později, od 26. května, se pak podle rozhodnutí vlády z 18. května uvolní režim na hranicích. Bude je možné překročit na více přechodech a kontroly budou jen namátkové.

Co zůstává v platnosti?

Přes postupné uvolňování řady opatření v posledních dvou týdnech zůstávají v platnosti zejména zvýšená hygienická opatření. Zejména se to týká časté dezinfekce obchodních i dalších prostor nebo dodržování dvoumetrového odstupu mezi lidmi, kteří nepatří do společné domácnosti. Zůstává také povinnost nosit roušku, nově ovšem jen v uzavřených prostorech, veřejné dopravě nebo v případě, že jsou lidé od sebe blíže než dva metry.

Na hromadné akce, do kin, divadel či dalších kulturních institucí může dorazit nejvýše 300 lidí, musejí přitom dodržovat dvoumetrové rozestupy i další hygienická opatření. Od 8. června by se v případě příznivé epidemiologické situace mohl počet zvednout na 500.

V platnosti zůstává také vyhrazená doba pro nákupy osob starších 65 let (nebo držitelů průkazu ZTP/P starších 50 let) ve větších prodejnách potravin nebo drogerie. Na venkovních trzích je zakázáno prodávat potraviny určené k bezprostřední konzumaci, v samoobsluhách s potravinami musejí být k dispozici jednorázové rukavice (nebo podobný ochrana). Otevírací doba restaurací a dalších provozoven stravovacích služeb je pak omezena na dobu mezi 06:00 a 23:00.

Zaměstnanci v holičstvích, kadeřnictvích nebo kosmetických salonech budou muset při výkonu práce i nadále používat zdvojenou ochranu dýchacích cest (tedy vedle roušky nosit třeba ještě ochranný štít). Je také zakázáno pořádání vícedenních akcí školami pro děti v mateřských školách nebo pro žáky základních a středních škol a konzervatoří. Až do konce školního roku tak nebudou možné školy v přírodě či vícedenní výlety.

Omezeno zůstává také fungování základních a středních škol, kam se po žácích posledních ročníků nyní od 25. května vracejí jen žáci prvního stupně, ovšem jen ve skupinách po nejvýše 15 dětech. Pro žáky šestých až osmých tříd ZŠ a prvních až třetích ročníků středních škol počítá vládní plán s realizací konzultací či občasných vzdělávacích aktivit v menších skupinách. Ovšem pouze ve stěžejních předmětech a formou třídnických hodin.

Nadále platí omezení pro cestování, až do 13. června má platit ochrana vnitřních hranic s Německem a Rakouskem, hranice lze překračovat jen na vybraných přechodech. Nadále platí povinnost předložit při vstupu do země negativní test na nemoc covid-19, případně lidé musejí do karantény. O změně režimu s okolními zeměmi se přitom intenzivně jedná, v současné době se počítá s otevřením hranic se sousedními zeměmi s výjimkou Polska od 15. června.

I po 25. květnu bude platit zvýšená ochrana obyvatel domovů pro seniory a podobná zařízení. Všichni noví klienti budou muset předtím, než se ubytují, podstoupit vyšetření na přítomnost nového koronaviru s negativním výsledkem.