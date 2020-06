Od půlnoci bude opět možný pohyb mezi Českem a Slovenskem, Zeman se setkal s Matovičem

Od půlnoci se plně obnoví volný pohyb osob mezi Českem a Slovenskem a vrátí se ke stavu v době před pandemií koronaviru. V Praze to ve středu oznámili premiéři obou zemí Andrej Babiš (ANO) a Igor Matovič na úvod první oficiální Matovičovy návštěvy v Česku. Na odpolední tiskové konferenci slovenský premiér uvedl, že od týmu vědců má zelenou pro to, aby se úplné otevření hranic týkalo též jakékoli formy dopravy. Podle Babiše o tom diskutují ministři vnitra, i podle něj by měla být mezinárodní vlaková a autobusová doprava na Slovensko bez omezení.

Česko dosud jednalo se Slovenskem a dalšími státy střední Evropy o otevření hranic od 15. června. Dosud čeští občané mohli bez povinnosti předkládat negativní test na koronavirus navštívit Slovensko, Rakousko a Maďarsko, museli se ale do 48 hodin vrátit zpět. Hranice také bylo možné překračovat pouze na oficiálních přechodech. Babiš 19. května řekl, že by považoval za ideální, aby se hranice mezi Českem, Slovenskem, Německem, Rakouskem a Maďarskem otevřely současně 15. června.

O stejném termínu hovořil Babiš i ve středu v souvislosti s Německem a Rakouskem, není ale vyloučené i dřívější otevření hranic. Rakousko od čtvrtka ruší kontroly na všech svých hranicích s výjimkou těch s Itálií. Lidé z Česka, Slovenska i dalších sousedních zemí nebudou při cestě do Rakouska muset předkládat negativní test na koronavirus, nepočítá se ani s povinnou karanténou.

Premiéři uvedli, že uvolnění hraničního režimu přivezl Matovič jako dárek při své první oficiální návštěvě Česka. Řekli, že se na něm dohodli před dvěma dny, od té doby to ale udržovali jako tajemství. Matovič ve středu také řekl, že od vědců dostal povolení pro obnovení volného pohybu osob i s jinými zeměmi, nespecifikoval ale s kterými.

Matovič je na své první zahraničí cestě po březnovém nástupu do úřadu, pro Česko je jeho příjezd první oficiální premiérskou zahraniční návštěvou od začátku pandemie. Uvítací ceremoniál před Kramářovou vilou opatření proti koronaviru ovlivnila. Oba premiéři měli roušky a bílé rukavice, stejně jako členové jejich delegací. Když Matovič vystoupil z limuzíny, přivítal se s Babišem objetím, poté oba prošli po červeném koberci před čestnou stráží a podívali se z vyhlídky na Prahu. Následně společně oznámili uvolnění hraničního režimu.

Středeční program

Matoviče na Pražském hradě přijal prezident Miloš Zeman. Na twitteru o tom informoval prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček, který už dříve sdělil, že politici by spolu měli jednat zejména o česko-slovenských vztazích nebo o prioritách Matovičova kabinetu.

"Jde o vzájemné seznámení se. První (Matovičova zahraniční) návštěva míří do České republiky, což je potvrzením cenných vztahů mezi oběma zeměmi. Předpokládat lze představení priorit nové slovenské vlády, priorit ve vzájemných vztazích, debatu o problematice řešení pandemie koronaviru nebo o evropské agendě," uvedl Ovčáček před schůzkou slovenského premiéra s českou hlavou státu.

Slovenský premiér se dále setká s předsedy obou komor Parlamentu. V podvečer by měl na Petříně uctít památku jednoho ze zakladatelů Československa Milana Rastislava Štefánika.

Matovič se svým politickým uskupením Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) vyhrál březnové parlamentní volby, čímž ukončil osmiletou vládu Směru-SD. Premiérem byl jmenován 21. března. Matovičův kabinet se v prvních měsících své vlády musel zabývat zejména reakcí na epidemii koronaviru, Slovensku se podařilo udržet nízký počet nakažených.

Je tradicí, že první cesta českých a slovenských premiérů vede do země, se kterou je pojí společná československá historie. Matovič zatím, stejně jako většina evropských lídrů, zahraniční cesty odkládal kvůli koronaviru. S Babišem ale opakovaně jednal prostřednictvím videokonferencí.