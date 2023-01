Od října laboratoře zachytily dva vzorky varianty covidu šířící se v USA

Podle informací Státního zdravotního ústavu (SZÚ) zachytily laboratoře v ČR za poslední dva měsíce dva případy varianty koronaviru omikron XBB.1.5, která se teď šíří v USA a způsobila tam zvýšení počtu hospitalizací. Vyšetřeno metodou celogenové sekvenace, která dokáže přesně určit variantu koronaviru, bylo od 1. listopadu do konce loňského roku 545 vzorků. Pozitivních testů bylo podle údajů ministerstva zdravotnictví v daném období téměř 44 tisíc.

"Průměrně bylo osekvenováno jedno procento vzorků s dobou odezvy 26 dnů," uvedl SZÚ. V posledních dvou měsících podle jemu hlášených údajů tvoří 21 procent varianty omikronu odvozené od BF.7, 15 procent odvozené od BA.5 a 14 procent od BQ.1. "Pozorujeme nárůst detekcí variant BQ, jinde sledované varianty BN a rekombinantní XBB byly zachyceny pouze ojediněle," doplnil.

Podle amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) tento podtyp koronaviru v posledním týdnu stál v USA za 40 procenty nákaz. Podle expertů dokáže obcházet imunitu získanou očkováním nebo nákazou. Poznatky o něm jsou zatím omezené a podle CDC nic nenasvědčuje tomu, že by způsoboval vážnější onemocnění než jiné formy omikronu. USA nicméně podle dat listu The New York Times (NYT) hlásí nejvíce hospitalizací s koronavirem za posledních deset měsíců.

SZÚ v týdenní zprávě také varuje před neuváženým předepisováním antivirového léku molnupiravir. Lékaři jej nebo podobný lék paxlovid předepisují pacientům, kteří jsou více ohrožení vážným průběhem covidu-19. Lék by neměl být podávaný zejména pacientům, kteří užívají léky na potlačení imunity. Imunosupresiva užívají například lidé po transplantacích nebo někteří léčení s rakovinou či autoimunitními nemocemi.

"V souvislosti s podáváním molnupiraviru se objevují první varianty s vysokým počtem mutací, neuvážené podávání molnupiraviru by mohlo vést k vytvoření emergentní varianty SARS-CopV-2, která by mohla mít závažný epidemický i klinický dopad," sdělili odborníci ze SZÚ. Pokud se stav pacienta, kterému byl molnupiravir předepsán, nelepší nebo je dále pozitivní, jeho vzorek by měl být poslaný k sekvenaci do národní referenční laboratoře SZÚ.