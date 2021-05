Od soboty budou mít lehčí cestování i částečně očkovaní proti covidu

Od soboty bude možný vstup do České republiky pro lidi z Německa, Rakouska, Maďarska, Slovinska, Polska a Slovenska, kteří mají alespoň 22 dní po první dávce vakcíny proti nemoci covid-19. Za podobných podmínek by měly tyto státy umožnit vstup lidí očkovaných v Česku, zatím s výjimkou Slovenska, které o podmínkách stále jedná. Oznámil to v pátek po zasedání vlády vicepremiér Karel Havlíček (za ANO).

V Maďarsku se jako v jediné zemi Evropské unie očkuje ruským přípravkem Sputnik V a vakcínami čínských firem Sinopharm a CanSino Biologics, které dosud neschválila Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA). Česko ale bude od soboty uznávat osvědčení o imunitě vůči covidu-19 bez ohledu na typ použité vakcíny.

Lidé s odstupem aspoň 22 dní po první dávce očkování v Česku se budou podle Havlíčka moci bez karantény a nutnosti testu na koronavirus vracet ze zemí se střední a vysokou mírou rizika. Dosud platilo, že při cestě ze zemí se středním nebo vysokým rizikem nákazy neměli povinnost testování a omezení pohybu jen lidé, kteří byli na území Česka plně naočkováni.

Slovensko by o neomezeném vstupu Čechů, kteří jsou nejméně 22 dnů po první dávce očkování, mělo rozhodnout příští týden. Na páteční tiskové konferenci to řekl ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD). Další prioritou pro rozvolňování v cestování jsou podle něj oblíbené turistické destinace Chorvatsko a Řecko. Zejména návrat z Chorvatska do Česka je aktuálně složitější, protože je stále na mapě cestovatele v tmavě červené kategorii států s velmi vysokou mírou rizika nákazy koronavirem.