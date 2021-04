Od soboty otevřou České dráhy cyklopůjčovny v 70 stanicích

České dráhy otevřou od soboty v železničních stanicích své cyklopůjčovny. Během léta budou fungovat na 70 místech. Nová pobočka vznikla například v Jeseníku, znovu otevřena bude i v Třebíči. Ve 22 stanicích budou k dispozici i elektrokola. Provoz většiny půjčoven potrvá do konce října, v šesti stanicích pak déle. Dráhy o tom v úterý informovaly v tiskové zprávě.

Dráhy původně plánovaly půjčovny otevřít už 1. dubna, stejně jako loni však zahájení provozu o několik týdnů pozdržela pandemie koronaviru. "Epidemická situace se během jara zlepšila, a protože máme z loňského roku zpětnou vazbu od našich zákazníků, že mají o tuto službu velký zájem, rozhodli jsme se naše cyklopůjčovny otevřít od 1. května. Velký důraz budeme i letos věnovat hygienickým opatřením. Všechna kola proto po každé výpůjčce důkladně vydezinfikujeme a samozřejmě očistíme i přilby a další vybavení," uvedla manažerka projektu ČD Bike Jana Rotreklová.

Půjčovny ČD Bike budou fungovat ve všech krajích, celkem v 70 stanicích. V 61 půjčovnách bude možné přijít bez rezervace, v ostatních jsou pak nutné objednávky předem. Nově bude půjčovna fungovat také na nádraží v lázeňském městě Jeseník.

Půjčovny budou nabízet zejména trekingová kola, ve 22 stanicích pak budou k dispozici i elektrokola a v 19 půjčovnách koloběžky. Na všech místech bude platit jednotný ceník.

Loni byly půjčovny na nádražích otevřeny od půlky června zhruba do poloviny října. Bicykly si v nich vypůjčilo 8260 zákazníků. Oproti roku 2019 to bylo zejména kvůli koronavirové krizi asi o pětinu méně. V hlavní sezoně, tedy od července do září, byl ale loni meziroční zájem o stovky výpůjček vyšší.