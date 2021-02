Od středy hrozí v Česku záplavy, silný vítr i ledovka

V Česku se mohou od středy vlivem srážek a tání sněhu zvedat hladiny některých řek, vysoké nebezpečí jejich rozvodnění platí platí zejména pro východ Jihočeského kraje. Na východě republiky se může při mrznoucím dešti do středečního dopoledne tvořit na silnicích ledovka a od západu bude zesilovat vítr. Na většině území s výjimkou severu Čech a východu Moravy bude do čtvrtku foukat vítr v nárazech až 70 kilometrů v hodině. Český hydrometeorologický ústav to sdělil v úterý a informoval o tom i na svém webu.

Vzestup hladin meteorologové očekávají v noci na středu a ve středu v povodí Berounky, Otavy, horní Vltavy, Lužnice, Sázavy a Svratky. Hladiny zřejmě překročí první povodňový stupeň, v povodí Lužnice ojediněle i druhý stupeň a voda se tam může vylévat z břehů. Ve středu večer se zvednou i hladiny v povodí horní Moravy a horního Labe, uvedli meteorologové.

Podle nich by se ale voda většinou neměla vylévat z břehů, nicméně může být zvýšený odtok vody, což může podmáčet okolní půdu a snížit stabilitu stromů. Upozornění před rozvodněním řek platí do odvolání.

Se silným větrem by měli obyvatelé velké části Česka počítat od středečního večera do čtvrtka, kdy bude opět od západu slábnout. Silný vítr by mohl poškodit stromy a způsobit menší škody na budovách. Lidé by měli být opatrní při pohybu venku a při řízení vozidel, na horách by měli omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií, doplnili meteorologové.