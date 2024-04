Od začátku roku lékaři evidují více než 10.000 případů černého kašle

Trend nárůstu počtu případů černého kašle podle Státního zdravotního ústavu (SZÚ) dál pokračuje. Od začátku týdne do středečního poledne jich nově přibylo 956, řekla na dnešní tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví (MZd) ředitelka SZÚ Barbora Macková. Od začátku roku tak počet případů překročil 10.000. Očkovat proti černému kašli se podle ministerstva zdravotnictví letos nechalo proti loňsku za stejné období šestinásobně víc dospělých.

Povinně jsou proti černému kašli očkovány nejmenší dětí, očkování je součástí hexavakcíny, jejíž první dávku dostávají obvykle v devíti týdnech. Přeočkovat by se pak měly pětileté nebo šestileté děti a znovu desetileté až jedenáctileté. "Chtěli bychom apelovat, aby rodiče překontrolovali, jestli se již neblíží termín přeočkování," řekl vedoucí odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva Matyáš Fošum, který je po odchodu Pavly Svrčinové pověřený funkcí hlavního hygienika. "Na druhém stupni (základní školy) je navštěvování praktického lékaře mnohdy opomíjeno a kolektivní imunita se snižuje," doplnil.

Právě to odborníci považují za jeden z důvodů současného nárůstu počtu případů, zhruba třetina nakažených je totiž mezi mladými ve věku 15 až 19 let. V letošním roce lékaři zaznamenali do středečního poledne 10.326 případů, od začátku týdne jich bylo 956. Minulý týden přibylo 1476. "Pokračujeme v setrvalém trendu," uvedla k tomu ředitelka SZÚ Macková. Podle zjištění ČTK ze zdravotnických ročenek bylo více nakažených evidováno naposledy v roce 1959, rok po zahájení očkování, kdy se nakazilo přes 18.000 lidí.

Zatímco v předchozích letech se dospělí navzdory doporučení odborníků proti černému kašli téměř nenechávali očkovat, za celý loňský rok bylo podáno téměř 24.000 vakcín, letos do 21. dubna jich bylo přes 49.000. S takovým nárůstem výrobci ani lékaři, kteří si vakcíny objednávají, nepočítali.

Bez omezení jsou dostupné látky pro očkování těhotných, které odborníci doporučují mezi 27. a 36. týdnem těhotenství. Ze zhruba 6000 jim vyhrazených zbývá podle Fošuma asi 3700. "Je prioritou ochránit především novorozence a kojence, tedy neočkované nebo neúplně očkované děti, znovu obnovit vysokou proočkovanost dětské populace a podporovat očkování těhotných žen jako prevenci onemocnění a úmrtí nejmenších dětí," doplnila Macková. Očkování matky totiž v prvních měsících života chrání i dítě.

Dostupné by podle ministra Válka měly být dostupné i vakcíny pro ostatní dospělé zájemce. Ve dvou mimořádných dodávkách jich do ČR přišlo ve dvou předchozích týdnech z Kanady a Francie téměř 100.000 dávek. Dvacet tisíc dávek bylo rozvezeno minulý týden, 78.000 dávek se začíná rozvážet dnes těm lékařům a očkovacím centrům, které si je dříve objednaly.

Očkování dospělým zdravotní pojišťovny nehradí, v současné době dostupné vakcíny nejsou samostatně proti černému kašli, ale kombinují ochranu také proti záškrtu, tetanu, případně dětské obrně. V ordinaci za něj lidé zaplatí nejčastěji 1200 až 1500 korun. O tom, zda pojišťovny budou dospělým vakcínu hradit, by měly spolu s odborníky rozhodovat podle doporučení Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí, které má vyjít tento týden. Pravidelná schůzka Národní imunizační komise je podle Fošuma naplánovaná na 6. června, připustil i svolání mimořádného jednání v květnu.

Světová zdravotnická organizace (WHO) tento týden připomíná důležitost vakcinace akcí Světový týden očkování. "Vakcíny jsou bezpečné a většina dětských vakcín se používá již několik desetiletí. Je smutné vidět, že ve 21. století nepravdivé informace o očkování způsobují ztrátu lidských životů," uvedla vedoucí Kanceláře WHO v ČR Zsófia Pusztaiová. Celosvětově podle WHO očkování zachrání 3,5 až pět milionů životů.

Některé nemoci lze s pomocí očkování na území států i vymýtit. V roce 1988 byla například zahájená kampaň za vymýcení dětské mozkové obrny, zatímco v roce 1985 bylo případů více než 350.000, v roce 2017 jen 22 a loni šest. Válek připomněl, že v některých afrických zemích se podařilo vymýtit rakovinu způsobenou virem HPV.

Česku se podařilo díky povinnému očkování získat statut země bez spalniček, o který ale v roce 2019 přišlo, protože se nemoc ve větší míře začala znovu šířit. V roce 2019 jich bylo téměř 600 případů, v době covidové epidemie se počty snížily na jednotky za rok, letos od začátku roku lékaři zaznamenali už 14 případů.