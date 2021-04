Odborníci nedoporučují otevírat střední školy a VOŠ už 19. dubna

Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) nedoporučuje obnovení výuky na středních a vyšších odborných školách, konzervatořích a v posledních ročnících vysokých škol už příští pondělí. Mělo by se podle ní odložit nejméně na 26. dubna, až se případně projeví aktuální zmírnění opatření. Skupina MeSES v pondělí své stanovisko publikovala na webu.

Původní termín, který počítal s obnovením výuky v těchto školách 19. dubna, vycházel podle MeSES z předpokladu, že se v pondělí obnoví pouze výuka na prvním stupni základních škol a v posledním ročníku škol mateřských.

"Nově ale dojde k výraznému množství dalších změn v opatřeních, u kterých je velká nejistota efektu, který na průběh epidemie budou mít. S ohledem na tuto nejistotu je třeba počkat s dalšími změnami nejméně do 26. dubna, než se tento efekt projeví," napsali členové MeSES.

Spolu s obnovením výuky v posledních ročnících školek a pro první stupeň v rotační formě po týdnech se otevřely od pondělka také papírnictví, obchody s dětských oblečením a obuví nebo čistírny a prodejny autodílů. S koncem nouzového stavu také od pondělního dne neplatí zákaz cestování mezi okresy nebo nočního vycházení.

Podle skupiny MeSES by měla být vyhodnocena situace k 19. dubnu tak, aby se mohli do škol vrátit žáci druhého stupně základních škol a obnovit praktická výuka na vysokých školách. Doporučují také, aby se do této fáze připojily dosud neotevřené ročníky mateřských škol.

Záležet bude podle nich ale na tom, jaká další omezení mimo školství by se spolu s tím zmírňovala. Znovu je podle nich také třeba zohledňovat situaci v jednotlivých okresech. Doporučují parametr 100 případů na 100 tisíc obyvatel ze posledních sedm dní a reprodukční číslo nižší než 1.

V prvních okresech by se podle nich mohla výuka rozšířit od 26. dubna. Nyní je požadovaných méně než 100 případů za týden na 100 tisíc obyvatel ve čtyřech okresech - Cheb a Sokolov v Karlovarském kraji a Trutnov a Náchod v Královéhradeckém. Nejnižší je v okrese Cheb, kde dosahuje 43,65. Tyto okresy patřily v lednu mezi nejvíce postižené, kromě Náchoda byly uzavřené pro cesty mimo okres dříve, než začala tato uzávěra platit pro celé Česko.

"Za současné situace MeSES nedoporučuje, aby byl nadále rozšiřován okruh profesí s nárokem na péči o děti. Vytváří to složitý systém, který následně způsobuje nátlak na zařazení dalších skupin. Veřejnost pak vnímá celý systém nespravedlivě a v důsledku toho je méně ochotná dodržovat další nařízení," uvádí se dále ve stanovisku.