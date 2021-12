Odborníci nesouhlasí s povinným očkování pro lidi nad 60 let, které chystá vláda

Vakcinologická společnost nesouhlasí s povinným očkováním proti covidu-19 pro lidi nad 60 let, které chystá vláda v demisi. Naopak povinné očkování pro některé profese podporuje. Na twitteru to v pátek uvedl předseda vakcinologické společnosti Roman Chlíbek.

Chlíbek stojí v čele odborné skupiny, jež radí budoucí vládě, kterou vytvoří koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) s Piráty a Starosty. Tato skupina poté v tiskové zprávě informovala, že povinné očkování pro lidi nad 60 let nepodporuje.

Chlíbek napsal, že vakcinologická společnost očkování seniorů stoprocentně podporuje a každý senior by měl být proti covidu očkován. Zároveň ale podle Chlíbka má mít každý vlastní zodpovědnost za přístup ke zdraví a prevenci. "Ano, bez očkování to nepůjde. Motivace a argumenty pro seniory jsou jasné, mělo by to jít i bez povinnosti, která se těžko bude vymáhat," uvedl Chlíbek. "Naopak zavedení profesního očkování u vybraných skupin považuje (vakcinologická společnost) za nejvýznamnější součást preventivních opatření profesionálů v době pandemie," dodal.

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) v pátek na tiskové konferenci novinářům řekl, že Chlíbkovu vyjádření nerozumí. "Návrh povinného očkování pro lidi nad 60 let vyslovil na radě (vlády pro zdravotní rizika) pan docent Hajdúch. Neprotestoval ani profesor Chlíbek," řekl Babiš. Pozastavil se nad tím, že oba jsou členy poradního týmu nové koalice.

Antcovid tým nastupujících vládních koalic v pátek uvedl, že prioritou musí být třetí dávka pro lidi, kteří na ní čekají. "Podporujeme očkování v bezpečnostních složkách, armádě, policii, ale i ve zdravotnictví a sociálních službách. Stanovisko chceme opřít o postoj jejich profesních organizací," uvedli.

Odcházející kabinet se v otázce povinného očkování s budoucí vládou neshoduje. Nynější ministerstvo zdravotnictví pod vedením Adama Vojtěcha (za ANO) připravuje vyhlášku, která by povinnost očkování nařídila od března lidem nad 60 let a vybraným profesím, třeba policistům, hasičům nebo zdravotníkům. Budoucí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) je pro očkování profesních skupin, pokud o něj budou mít zástupci těchto profesí zájem. Povinné očkování pro věkové skupiny je podle Válka nerealizovatelné kvůli omezeným kapacitám očkovacích míst a nevymahatelné.