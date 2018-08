Odborník: Trumpova radikální taktika je jeho operační mód

Postup amerického prezidenta Donalda Trumpa vůči nelegálním migrantům vyvolal kritiku nejen amerických a zahraničních politiků, ale také jeho blízkého okolí, včetně rodiny. Jak hodnotí postup lídra USA? A je v něčem nulová tolerance migrantů prospěšná? Na tyto otázky odpovídal v rozhovoru pro on-line deník TÝDEN.CZ Petr Boháček, pracovník Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky v Praze.

Co si myslíte o nulové toleranci imigrantů v USA?

Není to vůbec realistický cíl.

Proč myslíte?

Pro jakoukoli ekonomiku je zásadní levná pracovní síla a ta přichází zejména z rukou migrantů - legálních, ale i těch nelegálních. Ti nelegální jsou do široké míry zapojeni do společnosti, do obchodu i do celé ekonomiky. Pokud by došlo k jejich vyhoštění, dramaticky by to narušilo celou strukturu společnosti.

O kolik lidí, kteří tvoří skupinu nelegálních migrantů v USA, jde?

Přibližně je to jedenáct milionů lidí, kteří žijí v takovém legálním nelegálním limbu.

Jak je to možné?

Ten hlavní problém začal někdy ve čtyřicátých, padesátých letech, kdy ve Spojených státech fungoval program pro zahraniční pracovníky, zejména pro Mexičany a Jihoameričany, kteří přicházeli do Kalifornie za prací. V roce 1965 však přišel nový zákon, který tuto legální migraci omezoval, nicméně poptávka stále rostla a s ubíhajícími roky a měnící se administrativou se vytvořil systém, v němž jedenáct milionů migrantů dostalo nálepku, že jsou nelegální. Jenže tito lidé v zemi platí daně, chodí do práce a snaží se fungovat jako ostatní. Soudy jim dávají stejná práva jako ostatním občanům. A tady nastává problém, protože oni jsou v ekonomickém a právním limbu a to vytváří neřešitelnou situaci.

Dalo by se to nějak řešit?

Nemyslím si, že je možné to řešit nějak jinak než do určité míry zlegalizovat jedenáct milionů nelegálních migrantů a nastavit progresivní a efektivní migrační politiku, protože ekonomika spojených států by prostě a jednoduše nemohla fungovat.

Donald Trump se rozhodl, že dlouhodobý problém v USA vezme do svých rukou a téma migrace vyřeší. Nicméně jeho nulová tolerance migrantů sklidila velkou kritiku. Může to americkému prezidentovi uškodit?

Nezdá se mi. Snesla se na něj sice obrovská vlna kritiky, ale myslím, že jak tvrdě vystupuje proti migraci, dává mu to možná příležitost dojít k nějakému koncensu či nějaké široké migrační reformě. Bude ovšem muset být nutně liberální a velice otevřená, protože jiná reforma ani nelze udělat.

V čem vidíte hlavní důvod?

Bylo by pravděpodobně velice těžké najít v Kongresu shodu mezi všemi republikány a také by to vyžadovalo podporu demokratů, kteří jsou v této agendě velice nekompromisní.

Prezident USA muset přece tušit, že jeho kontroverzní návrh sklidí kritiku. Proč se tedy do toho pouštěl?

To je takový ten jeho mód, kterým operuje. Zdůrazňuje vše nejradikálněji, jak jen to jde, nicméně si nemyslím, že by ta strategie výrazně fungovala. Docílí sice toho, že se o daném problému více mluví, ale myslím, že nebude schopen své radikální kroky uskutečnit. Snad se mu podaří prosadit něco symbolického - jako například postavit tu zeď.

Navíc počet zadržení na hranicích se neustále snižuje, myslím, že v roce 2000 bylo na hranicích zadrženo 1,5 milionu lidí, v roce 2017 jich bylo jen 160 tisíc. Ale není to o tom zadržování lidí, Trumpova administrativa zadržela méně lidí než Obamova. Myslím, že je to antiimigrační rétorika, která Trumpovi sedí do jeho populismu - je to efektivní politický nástroj doby a on se ho bude snažit nějakým způsobem využít.

Jeho kroky ale přece kritizovala i jeho rodina, zejména kvůli oddělování dětí od jejich rodin...

Jsem toho názoru, že Donald Trump trošku testoval, jak daleko může zajít, a zároveň si myslím, že v této problematice stále projevuje nepřipravenost a nezkušenost administrativy. Tím chci říct, že nedokáže připravit čistě a správně legální otázky a vhodnou argumentaci. Rozdělování rodin byl nešťastný krok.