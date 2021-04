Odbory a zaměstnavatelé vyzvali vládu k prodloužení Antiviru do konce června

Odbory a zaměstnavatelé vyzvali vládu, aby prodloužila program Antivirus s příspěvky na mzdy do konce června. Po jednání tripartity to novinářům řekl předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) je na případném prodloužení shoda. Podpora z Antiviru se má zatím vyplácet do konce dubna.

"Panuje všeobecná shoda na tom, že do doby, než bude kurzarbeit, musíme využít Antivirus," uvedl Havlíček. Neupřesnil, kdy by vláda měla o prodloužení a na jak dlouhou dobu rozhodovat.

Z Antiviru stát poskytuje příspěvky na mzdy od loňského 12. března od vyhlášení prvního nouzového stavu firmám, na které dopadla nařízená omezení proti covidu a koronavirová krize. Příspěvkem A stát proplácí celé mzdy s odvody do 50 tisíc korun v zavřených provozech a 80 procent náhrady mzdy lidí v karanténě do 39 tisíc korun. Příspěvkem B dorovnává při omezení výroby a služeb kvůli výpadku poptávky, personálu či surovin 60 procent náhrady mzdy do 29 tisíc korun.

Vláda Antivirus prodlužovala už šestkrát. Na program má navázat dlouhodobý kurzarbeit, který mělo Česko mít podle plánu od loňského listopadu. Kabinet se na něm ale dlouho nedokázal shodnout. Výslednou novelu kritizovali odboráři i zaměstnavatelé. Poslanci do ní pak navrhli desítky změn. Spory přetrvávaly, a to hlavně ve vládním táboře.

Poslední jednání se uskutečnilo podle šéfa Svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Hanáka začátkem dubna. Výsledkem je návrh tří poslanců, na němž je shoda, uvedl Hanák.