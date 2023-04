Odbory požadují zvýšení platů ve veřejném sektoru, důvodem je vysoká inflace

Odbory žádají pro pracovníky veřejného sektoru kvůli vysoké inflaci ještě letos navýšení platů. Chtějí o tom jednat s lídry koaličních stran. O termín jednání už předáci požádali. ČTK to řekl předseda odborů státních orgánů a organizací a mluvčí odborových svazů veřejné sféry Pavel Bednář. Nechtěl zatím přiblížit, o jaké přidání budou odboráři usilovat. Zdravotnický svaz začátkem dubna oznámil, že požaduje ještě v tomto roce zvednutí základu výdělků, tedy tarifů o pět procent. Vláda chystá kvůli rostoucímu zadlužování státu úsporná opatření. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) už dřív řekl, že k růstu platů teď prostor příliš nevidí.

"Podívejme se na inflaci. Reálně platy zaměstnancům ve veřejném sektoru klesají. Je na místě si říct: Vládo, pojď jednat a valorizujme platy ještě v letošním roce... Samozřejmě jsme o požadavku (v odborech) diskutovali, ale přes sdělovací prostředky to nebudu ventilovat. Nicméně ten požadavek není zas tak enormní na státní rozpočet," uvedl Bednář.

Vláda od ledna zvýšila platové tarify jen bezpečnostním sborům, a to o deset procent. Ostatním profesím jako učitelům, zdravotníkům, úředníkům či pracovníkům kultury a sociálních služeb je neupravila. Sumu na platy v rozpočtu jim ale zvedla proti loňsku o čtyři procenta. Peníze mají zaměstnancům rozdělit vedoucí na odměnách podle výkonu. Bednář řekl, že se vyšší rozpočtovaná částka v "motivačních složkách" podle zjištění svazů neodrazila. Odboráři proto požadují ještě letos přidání do tarifů, aby se peníze k pracovníkům dostaly, zdůvodnil mluvčí. Svůj požadavek začátkem dubna oznámily zdravotnické odbory, které patří mezi svazy veřejného sektoru. Chtějí ještě letos navýšení tarifů o pět procent.

Průměrná inflace loni podle statistického úřadu dosáhla 15,1 procenta. V lednu ceny proti prosinci poskočily o šest procent, v únoru meziměsíčně vzrostly o 0,6 procenta a v březnu o 0,1 procenta. Vláda připravuje balík úsporných opatření, který by měl přispět ke zmírnění zadlužování i zdražování. Stav rozpočtu za první čtvrtletí je nejhorší od vzniku Česka. Schodek v březnu dosáhl 166,2 miliardy korun. Členové vlády už dřív řekli, že plánovaný letošní deficit 295 miliard se ale dodrží. Jurečka i někteří další ministři uvedli, že teď prostor pro navyšování platů nevidí.

Podle předáka Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josefa Středuly zaměstnanci veřejné sféry za stav státních financí nemohou. Předseda ČMKOS je přesvědčen o tom, že vyšší výdělky by ekonomice pomohly. Lidé by víc utráceli, podpořili by tak firmy, míní předák. Podle většiny ekonomů by navyšování platů přiživilo inflaci.

Podle informačního systému o průměrném výdělku bylo ve veřejné sféře loni 659.600 zaměstnanců. Průměrný plat činil 45.259 korun, meziročně se zvedl o 1,1 procenta. Medián dosahoval 42.245 korun, proti roku 2021 byl o 0,8 procenta vyšší. Průměrná mzda v soukromém sektoru byla 43.003 koruny, meziročně vzrostla o 7,8 procenta. Medián byl 36.104 koruny, proti roku 2021 o 7,4 procenta vyšší.