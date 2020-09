Odbory přírodovědecké fakulty v Olomouci vyhlásily stávkovou pohotovost

Odborová organizace Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve středu vyhlásila stávkovou pohotovost. Důvodem je její nesouhlas se způsobem zřízení vysokoškolského ústavu CATRIN (Český institut výzkumu a pokročilých technologií) a s vyvedením majetku z fakulty na tuto novou organizaci, který se podle odborů odehrál bez všestranně schválených dohod, informovali zástupci fakulty. Vedení fakulty zároveň vyhlásilo takzvané Dny neklidu. Vyjádření vedení univerzity zjišťuje. Proti vzniku ústavu se fakulta rozhodla již dříve bránit také soudní cestou.

"Záměr zřídit vysokoškolský ústav především ze součástí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, který před dvěma lety představil rektorát akademické obci, aniž by jej s orgány přírodovědecké fakulty konzultoval, dlouhodobě komplikuje situaci zaměstnancům přírodovědecké fakulty a vytváří nestabilní podmínky pro naši práci," stojí v usnesení, které ve středu obdržela.

Zástupci fakulty zapojení do Dnů neklidu poukazují ve svém prohlášení na to, že rozhodnutím Akademického senátu Univerzity Palackého bude vysokoškolský ústav zřízen od října letošního roku, a to přes opakovaně vyjádřený nesouhlas přírodovědecké fakulty se způsobem vzniku a bez dohody řešící pracovněprávní a majetkové záležitosti.

Podle nich nově předložený řád nakládání s majetkem převádí několik budov a majetek v pořizovací ceně větší než miliarda korun z přírodovědecké fakulty do nového vysokoškolského ústavu CATRIN. "Toto opětovné porušení veřejně deklarovaných garancí a slibů znovu ohrožuje přírodovědeckou fakultu v samotných základech jejího fungování - v zajištění podmínek pro práci jejích zaměstnanců. I po zapracování připomínek se jedná o nepřijatelný návrh," uvádí organizátoři Dnů neklidu, pod kterými je podepsáno pět docentů a profesorů fakulty.

Oboustranný souhlas údajně chyběl

S obavami zaměstnanců fakulty se ztotožnil i odborový svaz fakulty, který stávkovou pohotovost vyhlásil do konce letošního roku. "Domníváme se, že k podobným převodům by mělo docházet pouze po oboustranném souhlasu dotčených organizačních jednotek. Za pracovníky přírodovědecké fakulty vyjadřujeme přesvědčení, že je fakulta takovým dohodám otevřená a nebude jim bránit. Dohoda je podle nás nutnou podmínkou budoucích korektních vztahů," stojí v usnesení. Odborová organizace v něm vyzývá vedení univerzity, aby upustilo v otázce převodů budov a majetku mezi fakultou a ústavem od jednostranných kroků. Zároveň vyjadřuje svou připravenost vstoupit do stávky, pokud se převody uskuteční.

Akademický senát UP schválil vznik ústavu v polovině června téměř po dvou letech debat. Do špičkového ústavu s anglickou zkratkou CATRIN mají přejít dvě výzkumná centra přírodovědecké fakulty a část Ústavu molekulární a translační medicíny, který je součástí lékařské fakulty. Podle vedení UP spojením vědecko-výzkumných kapacit univerzita po roce 2020, kdy skončí státní a evropské dotace, dosáhne na světové granty. Vznik ústavu podle vedení UP schválily nejvyšší akademické orgány a jejich rozhodnutí by se mělo respektovat.