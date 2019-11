Odbory: Stávce je nakloněno přes polovinu škol

Ke stávce kvůli platům učitelů se zatím přihlásilo přes 6000 škol, které se chtějí k protestu nějak připojit. Jejich budovy ale nemusí ve středu zůstat úplně zavřené. Výuka může vypadat jen jinak nebo se může omezit. Na tiskové konferenci to dnes řekla místopředsedkyně školských odborů Markéta Seidlová. Podle ní se hlásí zatím přes polovina škol a přesný počet stávkujících institucí bude odborový svaz znát ve středu dopoledne.

Podle statistik ministerstva školství v minulém školním roce kraje a obce zřizovaly celkem 9748 mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol.

Školy budou podle Seidlové označeny buď logem, že stávkují, nebo že stávku podporují. Některé už oznámily, že se nezavřou. Připraví například program pro žáky tříd prvního stupně.

Podle odborářů vláda neplní slib o růstu učitelských platů, který dala. Na jaře původně plánovala zvýšení sumy na výdělky o 15 procent. V navrženém rozpočtu na příští rok nakonec počítá se zvednutím částky o deset procent, tedy o zhruba 11 miliard korun. Spor se nyní vede o rozdělení přidávané sumy do tarifů a do odměn. Odbory požadovaly růst tarifů o deset procent. Podle nich by pak 22 procent částky zbylo na odměny. Premiér Andrej Babiš a ministr školství Robert Plaga (oba ANO) minulý týden oznámili, že by se platový základ měl zvednout o osm procent a na odměny by zbyla čtvrtina.

Na výsledných podílech a částkách se odbory s ministrem neshodnou. Podle Plagy předáci počítají celou dobu se špatnými čísly. "Pan ministr nás obviňuje, že nepočítáme se správnými čísly. Počítáme s čísly, která nám dali k dispozici," řekl předák školských odborů František Dobšík.