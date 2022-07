Odbory vyzvaly poslance, aby opravili možnost záchranářů na předdůchody

Zdravotnické odbory vyzvaly poslance, aby opravili zákon umožňující záchranářům odejít do důchodu o pět let dříve. Současná úprava, jejímž záměrem bylo tuto možnost od roku 2023 zavést, podle nich reálně nefunguje. Sněmovna návrh, který má zákon změnit, projedná ve středu. Novinářům to v úterý řekli zástupci Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR na tiskové konferenci.

"Možnost nelze naplnit fakticky. Změna se dělala na konci volebního období a obsahuje legislativní nedostatky," vysvětlila předsedkyně svazu Dagmar Žitníková. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) podle ní není schopná podle této legislativy vypočítat pracovníkům zdravotnické záchranné služby (ZZS) výši takové penze.

Zákon je podle Žitníkové napsaný příliš široce, proto ho nelze pro záchranáře uplatnit. "Hlavním argumentem (ČSSZ) bylo, že podle současného zákona by mohli odejít všichni zaměstnanci ZZS. Záměrem zákonodárce bylo, aby to bylo umožněno těm vysoce exponovaným," vysvětlila.

Nárok by měli mít členové výjezdových skupin nebo pracovníci operačních středisek, tedy ti pracující pod velkým psychickým či fyzickým vypětím, ne všichni pracovníci. Celkově ve zdravotnických záchranných službách pracuje kolem 7000 lidí, nárok na předdůchod by se od příštího roku týkal méně než stovky z nich.

Sněmovna by měla ve středu projednávat pozměňující návrh od poslanců ANO, původně se jím měla zabývat už minulý týden, ale nedostal se na program. "Chceme umožnit záchranářům, aby za svou těžkou a nebezpečnou práci, mohli jít dříve do důchodu. Ale chceme to udělat správně a ne nekvalitním návrhem ANO, který je právě projednáván v Poslanecké sněmovně," napsal minulý pátek na twitteru poslanec Poslanec Tom Philipp (KDU-ČSL).

Odbory žádají, aby Sněmovna schválila opoziční návrh, případně, pokud má chyby, aby ho vrátila do druhého čtení a chyby opravila. Podle odborů připravuje novelu zákona o důchodovém pojištění ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).

Podle Žitníkové by ale záchranářům umožňovala odejít do předdůchodu až po 50 letech práce, což by například u řidičů, kteří získávají profesní oprávnění v 21 letech, bylo později, než jim vzniká nárok na řádný důchod. "V žádném případě se nestihne termín od 1. ledna příštího roku, jak byl záměr původních zákonodárců," uvedla.