Odbory žádají zvýšení zmrazených platů ve veřejné sféře, jednaly s Jurečkou

Odbory budou dál usilovat o to, aby se zmrazené platy ve veřejném sektoru ještě letos zvedly. Žádají vládu, aby výdělky po skončení rozpočtového provizoria navýšila i pracovníkům, kteří od ledna přidáno nedostali.

Po jednání předáků s ministrem práce Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) to řekl mluvčí 14 svazů veřejného sektoru Pavel Bednář. Jurečka už několikrát řekl, že státní rozpočet není v dobrém stavu a zadluženost rychle roste. Zmínil ale možnost případných odměn. Jednání budou pokračovat.

Podle informačního systému o průměrném výdělku na konci třetího čtvrtletí zaměstnával veřejný sektor 693 300 lidí. O navýšení jejich platů rozhodla krátce před svým odchodem Babišova vláda. Původně slibovala každému do základu výdělku 1400 korun navíc, nakonec schválila 1000 korun. Fialova vláda nařízení změnila. Policisté, hasiči či pracovníci sociálních služeb dostali od letoška do tarifů 700 korun navíc, zdravotníci si polepšili o šest procent a učitelé o dvě procenta. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) už dřív řekl, že i toto přidání je na dluh. Úředníkům, pracovníkům kultury, nepedagogům ve školství a dalším profesím se plat pro letošek zmrazil.

Odborové organizace veřejného sektoru vyzvaly vládu k přehodnocení rozhodnutí. Žádají, aby v nové verzi rozpočtu kabinet na přidání pamatoval. Zmiňovaly navýšení od dubna o tisícikorunu pro všechny, jak slíbila Babišova vláda. "Nálada je strašná. Lidé jsou naštvaní a demotivovaní. Vyzývají k protestům," uvedl Bednář. Odboráři poukazují na to, že na jednom pracovišti části lidí plat vzrostl, část přidáno nedostala. Ve školách si polepšili učitelé, ostatnímu personálu se výdělek nezměnil. Víc mají zdravotníci, hasiči či policisté, ostatní personál v nemocnicích a sborech má stejně jako loni. "I oni byli v takzvané první linii," řekl Bednář. Podotkl, že bez svých kolegů by odměněné profese nemohly fungovat. Zmínil také úředníky, kteří vyřizovali a vypláceli příspěvky z Antiviru firmám či ošetřovné rodičům. Předáci zdůrazňují, že část tarifů ve veřejném sektoru je navíc pod minimální mzdou.

Jurečka už několikrát zopakoval, že státní rozpočet není v dobrém stavu. Zmiňoval, že by zaměstnanci případně ale mohli dostat odměny. Odboráři požadují peníze do tarifů pro všechny.

Téma platů a jejich případného letošního navýšení chtějí zástupci odborů otevřít i na úterním prvním jednání tripartity po nástupu nové vlády. O situaci chtějí informovat premiéra i ostatní členy kabinetu. K jednání o navýšení platů pro rok 2023 by se pak předáci s ministrem práce měli sejít na přelomu února a března. Odbory opakovaně usilovaly o to, aby vyjednávání začínalo už na jaře a případné požadavky se včas promítly do příprav státního rozpočtu. Za minulé Babišovy vlády se v posledních letech jednání odsouvala, nebo nekonala.