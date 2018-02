"Odchod Česka z EU? Ekonomická sebevražda, pád k Bělorusku!"

Případné vystoupení České republiky z Evropské unie by bylo podle ekonomů, Hospodářské komory i Svazu průmyslu a dopravy ekonomickou sebevraždou. Odchod z EU by znamenal ztrátu stovek tisíc pracovních míst a česká ekonomika by se podle některých dostala na úroveň Běloruska.

Zpochybňování členství Česka v EU znervózňuje některé zahraniční investory. Například dnes musel viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar vysvětlovat japonským investorům aktuální politickou situaci a její dopady na ekonomiku, upozornil dnes na twitteru. Japonce zneklidnily informace z médií, kde se mluví v souvislosti s novou českou vládou i o setrvání ČR v EU.

"Odmítáme jakékoliv zpochybňování našeho členství v EU. Vysílá to negativní signál zahraničním investorům. Zpochybňování našeho členství v EU a z něj vyplývající nejistota by zahraniční investory mohlo vést k pozastavení plánovaných investic a v krajním případě i k odchodu ze země," řekl později Špicar.

"Vystoupení ČR z EU by se dalo přirovnat k dobrovolné amputaci ruky. Vzdát se pohodlného přístupu na trh, kam vyvážíme více než 80 procent z celkového exportu, se jinak nazvat nedá," řekl hlavní ekonom Deloitte David Marek. "Vedle ekonomických přínosů je pro nás EU také důležitou právní pojistkou a do jisté míry nás tak může chránit před námi samými, což se někdy také může hodit," dodal ekonom.

Česko podle Hospodářské komory není Británie, proto odcházet z EU by pro zemi byla ekonomická sebevražda. Stejné srovnání použil i hlavní ekonom UniCreditu Pavel Sobíšek, "Zatímco brexit bude pro Británii znamenat podle vládní zprávy 'jen' zpomalení ekonomického růstu proti situaci setrvání v EU, czexit by byl pro Česko ekonomickou sebevraždou. Pouhé úvahy o czexitu jdou proti snaze omezit odliv dividend z Česka ve prospěch vyšších reinvestic," uvedl Sobíšek. Kdyby se czexit měl opravdu uskutečnit, vyvolalo by to podle něj masivní přeskupení kapacit zpracovatelského průmyslu mimo území Česka, znamenající ztrátu stovek tisíc pracovních míst. "Česko by se ocitlo v pozici Běloruska," dodal.

Podle Hospodářské komory by potenciální czexit zhoršil přístup českým exportérům na trhy a zkomplikoval mezinárodní obchodní i politické vazby, na kterých je malá, otevřená ekonomika jako ČR zcela závislá. "Pro Česko by případný czexit byl zejména z pohledu českého exportu při podílu jednotného trhu téměř 85 procent naprosto fatální, proto nikdo rozumně uvažující by asi nechtěl českou ekonomiku závislou na exportu uvrhnout do doby temna," dodal mluvčí komory Miroslav Diro.