Odchod z EU by pro Česko znamenal katastrofu, říká Babiš. Došlo i na koblihy

Pro Česko je členství v Evropské unii životně důležité a odchod by znamenal katastrofu. Na přednášce na Vysoké škole ekonomické (VŠE) to řekl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Zároveň vyzval k reformě EU, mimo jiné k odpolitizování Evropské komise a k dokončení vnitřního trhu. Odmítl také zavedení eura v Česku, země společnou evropskou měnu podle něj nyní nepotřebuje.

"Jsme v jiné situaci než Británie, pro nás by czexit byla katastrofa," řekl Babiš na přednášce, na kterou dorazily zhruba tři stovky studentů. Připomněl, že Česko vyváží do zemí EU asi čtyři pětiny svého exportu. Zároveň Evropská unie podle něj přispěla k míru a usnadnila cestování.

Babiš ale také prohlásil, že EU potřebuje reformu. Podle něj dosud plně nefunguje volný pohyb služeb, omezení jsou i při volném pohybu osob, což by se mělo změnit. Stojí také o silnější postavení členských států na úkor Evropské komise. "Ta by měla být nějaký obslužný orgán pro členské státy," řekl. Současně by se podle Babiše neměly záležitosti v EU prosazovat proti vůli některých států, protože to pak podle něj posiluje odpor k unii jako celku.

Společnou evropskou měnu, k jejímuž přijetí se Česko zavázalo při vstupu do EU v roce 2004, ale Babiš zavádět nechce: "Euro teď fakt nepotřebujeme. To, že máme korunu, je obrovská výhoda, kdyby se něco stalo, tak institut intervencí je velice důležitý."

Premiér na VŠE také představoval priority své vlády a mluvil o aktuálních ekonomických ukazatelích Česka. V některých částech přednášky vzbudil smích studentů, například když na úvod představil svou knihu O čem sním, když náhodou spím, nebo když řekl, že založil hnutí proti korupci. Na začátku přednášky Babiše zaskočil děkan Národohospodářské fakulty VŠE Miroslav Ševčík, když jako občerstvení přinesl koblihy, které předseda ANO v předchozích volebních kampaních rozdával na mítincích.