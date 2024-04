Odpůrci Pochodu pro život zablokovali most Legií, pochod skončil na Václavském náměstí

Letošní Pochod pro život ukončili jeho pořadatelé zhruba v 16:30, krátce potom, co dorazili na Václavské náměstí v centru Prahy. Akce organizace Hnutí pro život, které se účastnily stovky lidí, měla podle pořadatelů zajistit lepší podmínky pro ženy, které nečekaně otěhotněly. Odpůrci akce letos pochodu zablokovali cestu přes most Legií. Policie proto jeho trasu odklonila přes sousední Jiráskův most, a části aktivistů z mostu Legií neumožnila do rozpuštění pochodu odchod.

Někteří odpůrci se nicméně na Václavské náměstí dostali, i tam je policie vyzvala, aby řádně nahlášené shromáždění nenarušovali. Na místo stejně jako na začátek pochodu dorazil arcibiskup Jan Graubner. Shromáždění před formálním ukončení pochodu zazpívali Svatováclavský chorál a hymnu, poděkovali za součinnost policii. Odpůrci přihlíželi ze stran a projevy narušovali hlukem.

Účastníkům pochodu už na Hradčanském náměstí poděkoval za odvahu kardinál Dominik Duka. "Demokracie bez zbožnosti, slušnosti, tolerance a vzájemného dialogu nemůže existovat," řekl s tím, že to mají účastníci pochodu vzkázat těm, kteří si pletou demokracii s něčím jiným.

Odpůrci pochodu blokovali most Legií asi 2,5 hodiny. Dva z demonstrantů se během blokády z mostu podle policie slanili, na místo jela poříční policie. Policie nejprve přes most turisty a kolemjdoucí nepouštěla, nelibost s tím musely řešit antikonfliktní týmy, později začala pěší pouštět.

Organizátoři protestu ve zveřejněné facebookové události uvedli, že Prahou budou procházet "klerofašisti z Hnutí pro život, kteří se cynicky zaštiťují životem, ale ve skutečnosti jim jde o omezování reprodukčních práv a prosazování ultrakonzervativní agendy ve veřejném prostoru".

Akce Hnutí pro život začala dopolední mší za nenarozené děti ve svatovítské katedrále. Hnutí sdružuje odpůrce potratů a zastánce tradiční rodiny, staví se například proti svazkům homosexuálů. V posledních letech hnutí organizuje kampaň Nesoudíme, pomáháme zaměřenou na ženy, které neplánovaně čekají dítě.

"Hnutí pro život nehájí normální svět a rodinu, ale okrajovou autoritářskou ideologii, my jsme pro život," řekl jeden z řečníků na protestním shromáždění. Další se vyjadřovali k polskému zákazu potratů, nechtějí to samé v Česku, upozorňovali na dezinformace o potratech. Polsko je zemí se silnou katolickou tradicí. Interrupce jsou povoleny jen při znásilnění či incestu nebo je-li ohrožen život matky.