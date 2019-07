ODS chce kompletně zastavit dotace Agrofertu od ministerstev

Poslanci ODS se budou snažit ve sněmovně prosadit, aby ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zastavilo dotace pro holding Agrofert. Navrhnou na schůzi mimořádný bod. Před jednáním sněmovny to novinářům řekl předseda občanských demokratů Petr Fiala. Starostové a nezávislí (STAN) či KDU-ČSL by zařazení bodu podpořili. Ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) v pondělí uvedl, že MPO nemůže posuzování žádostí o proplacení dotací zastavit, protože by tím resort riskoval soudní spory, ať už by tak postupoval u jakékoli firmy. S tím nesouhlasí Piráti.

Podle Fialy jde o ukázku střetu zájmů, který nemá teoretickoprávní nebo čistě politický rozměr, ale má i rozměr ekonomický. "Musí být jasné každému soudnému člověku, že pokud Evropská unie peníze neproplatí, budou vyplaceny ze státního rozpočtu, to znamená z peněz daňových poplatníků. Všichni tušíme, že se tam ty peníze zpátky nevrátí," uvedl.

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) na začátku června oznámil, že nebude proplácet dotace holdingu Agrofert od února 2017, kdy je premiér Andrej Babiš (ANO) vložil do svěřenských fondů kvůli platnosti novely o střetu zájmů. Od té doby fond proplatil projekty za 63 milionů korun. Podle ředitele SZIF Martina Šebestyána šlo o opatření z důvodu předběžné opatrnosti k auditní zprávě Evropské komise. Pirátský předseda Ivan Bartoš oslovil dalších osm úřadů a požádal je, aby stejně jako SZIF zastavily proplácení dotací Agrofertu.

Hnutí STAN by zařazení mimořádného bodu podpořilo, řekl předseda hnutí Vít Rakušan. Připomněl, že ministerstvo zemědělství vyplácení dotací na rozdíl od ministerstva průmyslu zastavilo. "Přístup ministerstev by měl být jednotný. Pokud není, pak chceme vysvětlení," řekl. Vyplácení peněz Agrofertu kritizoval. "Jsou to peníze daňových poplatníků, které dotují byznys premiéra," řekl Rakušan.

Lidovci by také chtěli o dotacích pro Agrofert jednat. "Pokud to ostatní kluby budou chtít otevřít, není důvod to nepodpořit," řekl předseda KDU-ČSL Marek Výborný. Lidovci se podle něj také na věc chtějí ptát ministra průmyslu na čtvrtečních interpelacích.

Podle Havlíčka by pozastavením proplácení dotací Česko riskovalo, že se dotčený subjekt bude soudit. S tím Bartoš nesouhlasí. Podle něj je například v dokumentech, kterými je definováno proplácení dotací v Operačním programu Podnikání a inovace a konkurenceschopnost (OP PIK), zcela jasně řečeno, že dotace mohou být pozastaveny, pokud je důvodné podezření, že není dodržována česká legislativa či evropské nařízení.