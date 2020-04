ODS chce zřídit fond pro podnikatele postižené koronavirem

Opoziční ODS chce na čtvrtečním jednání pražských zastupitelů zařadit na program jednání návrh na zřízení fondu na pomoc podnikatelům postižených opatřeními proti koronaviru. Do fondu Nastartujeme Prahu chce vložit tři miliardy korun. Před jednáním to řekla předsedkyně zastupitelů ODS Alexandra Udženija. Vedení města již schválilo několik opatření, například zastavení valorizace nájmů podnikatelům.

"Bude to úplně nejlepší a nejjednodušší cesta, jak cíleně dostat peníze k podnikatelům. K fondu by vznikla pracovní skupina, v které by byli zástupci všech stran v zastupitelstvu," řekla Udženija.

Peníze by do fondu mělo vložit jednak město ze svého rozpočtu, dále by do něj měly jít dividendy z městských firem a vedení města by rovněž mělo vyjednat příspěvek státu. "Chceme pověřit primátora (Zdeňka) Hřiba, aby vyjednával s premiérem a představiteli státu," řekla Udženija.

Vedení Prahy v uplynulých týdnech schválilo několik opatření. Mezi nimi je zmíněné zmrazení valorizací nájmů v městských prostorech. Podnikatelům rovněž odpustí penále z prodlení platby nájmu. Podnikatelům obdobně pomáhají i jednotlivé radnice městských částí.