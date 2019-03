ODS navrhne na předsedu školského výboru místopředsedu Baxu

Poslanecký klub ODS navrhne na předsedu sněmovního školského výboru místopředsedu strany Martina Baxu. Měl by nahradit Václava Klause mladšího, kterého nedávno vedení občanských demokratů ze strany vyloučilo. Na tiskové konferenci před zahájením schůze Sněmovny to řekl předseda poslaneckého klubu Zbyněk Stanjura. Předpokládá, že potvrzení volby by se mohlo uskutečnit na příští schůzi dolní komory ve středu 17. dubna.

"Navrhneme na nového předsedu školského výboru Martina Baxu, který i na programové konferenci prezentoval náš program v oblasti školství a vzdělávání," řekl Stanjura. Klub ODS navrhne Baxu školskému výboru, posléze se věc bude projednávat na plénu Poslanecké sněmovny.

"My současně máme nárok na tři místa ve školském výboru. Rozhodli jsme se, že se spokojíme se dvěma místy, nebudeme navrhovat výměnu členů školského výboru," doplnil Stanjura.

Klause vyloučila ze strany v sobotu 16. března výkonná rada ODS kvůli rozdílům v názorech na některé programové záležitosti. Klaus podle představitelů občanských demokratů "svým jednáním a vystupováním dlouhodobě poškozoval dobré jméno ODS". Klaus na pozici předsedy výboru sám nerezignoval.

Baxa (43) je také primátorem Plzně, pozici zastával také v období 2010 až 2014. Od roku 1999 učil dějepis a zeměpis na plzeňském gymnáziu na Mikulášském náměstí. Na škole zůstával jako učitel na částečný úvazek i jako profesionální politik po roce 2004, skončil až po zvolení do Sněmovny, kde je od roku 2017.