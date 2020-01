ODS si bude volit předsedu, Fiala nejspíš obhájí svou pozici

Lídra, který by měl za rok na podzim ve sněmovních volbách vyzvat premiéra Andreje Babiše (ANO), a zbytek svého vedení si za dva týdny vyberou občanští demokraté. Funkci předsedy ODS velmi pravděpodobně potřetí obhájí Petr Fiala, který stranu vede od ledna 2014 a před pražským kongresem dostal nominace ze všech regionů. Nejužší vedení opustí europoslanec Evžen Tošenovský, ostatní místopředsedové budou funkce obhajovat, sdělil mluvčí ODS Václav Smolka.

Občanští demokraté naposledy volili vedení na kongresu v Ostravě před dvěma roky. Fiala neměl protikandidáta a získal 451 ze 483 platných hlasů, tedy podporu 90 procent všech delegátů podobně jako na předchozím ostravském kongresu v roce 2016. První místopředsedkyní zůstala Alexandra Udženija, funkce místopředsedů obhájili Tošenovský, Martin Kupka a Miloš Vystrčil, nováčkem v nejužším vedení se stal poslanec Martin Baxa.

Funkce by měli obhajovat vedle Fialy i Udženija, Kupka, Baxa a Vystrčil. Vedle nich získali nominace do funkce místopředsedy senátor za obvod Ostrava-město Zdeněk Nytra, šéf poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura, poslankyně Miroslava Němcová a europoslanec Alexandr Vondra. Někdejší ministr zahraničních věcí a obrany Vondra byl už ve vedení ODS v letech 2010 až 2012. "Mám těch nominací, aniž bych si o ně říkal, poměrně hodně. A tu stranu mám rád, takže já to nebudu odmítat. Jsem připraven se o to ucházet, pokud si strana bude myslet, že jí mohu ještě pomoci," řekl serveru iDNES.cz Vondra.

Vládní ambice

ODS v říjnu představila osm týmů pro jednotlivé oblasti, jejichž cílem je připravit podrobný program pro volby v roce 2021. Fiala uvedl, že nejde o klasickou stínovou vládu, protože skupiny tvoří vždy hned několik expertů v dané oblasti. "Ale jsou tam lidé, se kterými bych počítal, kdybych skládal vládu," uvedl tehdy. Vedle kongresu chystá ODS dílčí programové konference.

Kongres v pražském centru O2 universum bude jednodenní. V sobotu 18. ledna začne v 10.30 a podle odhadů strany by měl skončit v pozdních večerních hodinách. Součástí by měly být tradiční vystoupení představitelů dalších stran. "Na kongres jsou jako obvykle pozváni zástupci KDU-ČSL, STAN a TOP 09," uvedl Smolka.

ODS vznikla v únoru 1991. V Poslanecké sněmovně je po posledních volbách druhou nejsilnější stranou po vládním ANO, po loňském odchodu Václava Klause mladšího a Zuzany Majerové Zahradníkové má 23 poslanců. V Senátu má s 18 členy druhý nejsilnější klub a díky Jaroslavu Kuberovi drží křeslo předsedy komory.