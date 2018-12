Odškodnění? Babiš nechce rozlišovat národnost horníků

Premiér Andrej Babiš považuje za spravedlivé, aby polští horníci, kteří ve čtvrtek zahynuli v dole ČSM na Karvinsku, byli odškodněni stejně jako mrtvý Čech. Premiér v pátek novinářům řekl, že vedení OKD, jehož součástí důl je, má nyní navrhnout způsob, jak rodinám horníků ztráty kompenzovat. Pokud by nebylo možné, aby kompenzace vyplatilo OKD, vstoupí do toto podle Babiše stát, který vlastní těžební společnost prostřednictvím státního podniku Prisko.

V dole po výbuchu metanu zemřelo 12 Poláků a jeden Čech. "Spravedlivé by podle mě bylo, aby odškodnění bylo u všech stejné, jak u českého, tak i u polských horníků," řekl k tomu Babiš.

Mluvčí OKD Ivo Čelechovský krátce před tím řekl, že u českých horníků odškodnění vyplývá z kolektivní smlouvy, podle níž by měl každý člen nejbližší rodiny, tedy vdova a případně nezletilé děti, dostat odškodné ve výši 240.000 korun. Polské horníky by měla odškodnit agentura, která je zaměstnala. Vzhledem k rozsahu neštěstí ale OKD řeší, jak by se na tomto odškodnění podílela, řekl mluvčí.

V době neštěstí pracovalo v dole 23 horníků. Většina byla ze zprostředkovatelské agentury Alpex, jejíž zástupci jsou podle Čelechovského i na místě neštěstí.

Zemřelým bylo od 25 do 53 let, OKD je v kontaktu s jejich rodinami a řeší kompenzace a odškodnění. Další dva zranění polští horníci zůstávají po výbuchu v nemocnici v Ostravě, přičemž jeden z nich v kritickém stavu s popáleninami na polovině těla.

Po výbuchu metanu museli záchranáři podle velitele jejich čety uzavřít v dole několik kilometrů dlouhý úsek, aby zamezili šíření ohně a mohli ho uhasit. Na chlazení prostoru budou používat dusík a to potrvá několik týdnů, teprve poté bude možné vyprostit těla a dopravit je na povrch, řekl záchranář. Podle něj se četa, která v podzemí zasahovala ve čtvrtek, dostala až k mrtvým horníkům, takže je jasné, že výbuch nikdo nepřežil. Na místě ale byly podle záchranáře tak nebezpečné a riskantní podmínky, že nebylo možné těla vyprostit.

Na pomoc pozůstalým byla vyhlášena i veřejná sbírka, kterou zorganizoval poslanec Josef Hájek (ANO) a Spolek svatá Barbora, který pomáhá dlouhodobě hornickým sirotkům. Přispět lze na bankovní účet 1657156389/0800 s variabilním symbolem 20122018, který odpovídá datu neštěstí.