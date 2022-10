Odsouzení v kauze manipulace tendrů na nemocnici Náchod se odvolali

Oba odsouzení v kauze manipulace dvou miliardových tendrů na přestavbu krajské nemocnice Náchod se odvolali. Jde o bývalého vedoucího odboru investic Královéhradeckého kraje Emila Kmoníčka a bývalého hejtmanova poradce Lubomíra Červinského.

Krajský soud v Hradci Králové je v dubnu potrestal pětiletými tresty vězení. Oba u soudu vinu odmítli, pro podání odvolání si ponechali lhůtu. Podání odvolání v úterý potvrdila mluvčí krajského soudu Kateřina Podeszwová. Státní zástupce se podle ní neodvolal.

Krajský soud se kauzou letos na jaře zabýval podruhé, trest uložil i Červinskému, kterého předtím osvobodil. Každý z obžalovaných dostal také peněžitý trest 100 tisíc korun, Kmoníček navíc zákaz činnosti na dobu pěti let. Odvolání bude řešit Vrchní soud v Praze. Spis mu zatím krajský soud neposlal.

Kmoníček a Červinský se u soudu zodpovídali z trestných činů sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a z pokusu o zneužití pravomoci úřední osoby. Trestné činy nebyly dokonány. Obžalovaným hrozí až 12 let vězení.

Machinace se týkají tehdejšího druhého a třetího tendru na přestavbu krajské Oblastní nemocnice Náchod, které kraj neúspěšně organizoval v letech 2015 až 2016. Ani jeden z tendrů, první měl hodnotu 1,19 miliardy korun bez daně a druhý 1,3 miliardy korun bez daně, kraj nedotáhl do konce. Podle spisu oba obžalovaní činili kroky, aby zakázku získala stavební firma Metrostav. Kdyby Metrostav zakázky dostal, tak v prvním případě by jím vedené sdružení se společností VCES získalo podle obžaloby neoprávněný zisk 27 milionů korun. U druhého tendru by Metrostav měl neoprávněný zisk 13 milionů korun.

Kmoníček byl podle spisu v e-mailovém kontaktu se dvěma manažery Metrostavu, jimž poskytoval před vypsáním tendru zadávací dokumentaci a umožňoval jim vznášet k ní připomínky. Červinský podle obžaloby vše řídil a kvalifikační požadavky na uchazeče koncipoval tak, aby Metrostav měl výhodu v soutěži.

Krajský soud v Hradci Králové při prvním rozsudku v červenci 2020 potrestal Kmoníčka pětiletým trestem vězení a Červinského osvobodil. Případ vrátil k novému projednání odvolací Vrchní soud v Praze, který loni v září rozhodnutí hradeckého soudu zrušil. Vrchní soud v odůvodnění uvedl, že krajský soud nedodal přesvědčivé odpovědi na všechny otázky, například měl lépe vyhodnotit, jaké kompetence měli oba obžalovaní a jaké byly vztahy mezi všemi aktéry případu.

Stavební firmu na stavbu nemocnice se podařilo kraji vybrat až ve čtvrté soutěži. Stalo se jí konsorcium firem Geosan Group a BAK stavební společnost. Stavba dvou nových pavilonů začala v dubnu 2018 a skončila v září 2020.