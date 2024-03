Odsouzený moravskoslezský hejtman Jan Krkoška rezignoval, odejde i z hnutí ANO

Moravskoslezský hejtman Jan Krkoška (ANO) rezignoval na post hejtmana i krajského zastupitele a vystoupí také z hnutí ANO. Krkoška to uvedl v prohlášení médiím. Učinil tak v reakci na dnešní rozhodnutí pražského soudu, který ho uznal vinným z účasti na organizované zločinecké skupině, za který lze pachatele potrestat až desetiletým vězením.

Vedení nejsilnějšího opozičního hnutí před tím ohlásilo, že obratem svolá předsednictvo k projednání Krkoškova vyloučení z ANO. O dalším postupu budou v pátek na krajském úřadu jednat lídři krajské koalice.

Soud Krkoškovi ve 12 let starém případu uplácení lékařů farmaceutickými firmami uložil peněžitý trest 200.000 korun. Rozsudek není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu na odvolání.

"Po dnešním rozhodnutí soudu a pečlivém zvážení všech okolností jsem se rozhodl rezignovat na funkci hejtmana a zastupitele Moravskoslezského kraje. Zároveň vystupuji z hnutí ANO. Dnešní soudní líčení se týkalo 12 let staré záležitosti a nemá nic společného s mým aktuálním působením v politice. Nechci ale, aby celá záležitost vrhala špatné světlo na hnutí ANO a na Moravskoslezský kraj. Práce lidí kolem sebe si velmi vážím a nedopustím, aby byla znehodnocena děním kolem mé osoby. Nyní se budu naplno věnovat očištění svého jména a z veřejného prostoru se stáhnu," napsal Krkoška.

O svolání předsednictva ANO ke Krkoškově vyloučení chvíli před oznámením rezignace informoval na tiskové konferenci první místopředseda ANO Karel Havlíček. Mělo se tak podle něho stát do několika hodin. "Pokud by se pan Krkoška rozhodl, že rezignuje sám i na členství v hnutí ANO, tak se předsednictvo odloží," řekl Havlíček. Také on poukázal na to, že kauza nesouvisí s výkonem Krkoškovy politické funkce. Krkoška měl vést kraj po Ivo Vondrákovi podle Havlíčka jen do podzimních voleb. "Byl to typický politický úředník a dělal svou práci zodpovědně a dělal ji dobře," podotkl Havlíček.

O dalším postupu budou v pátek na krajském úřadu jednat lídři krajské koalice, kterou tvoří ANO, ODS s TOP 09, KDU-ČSL a SOCDEM. Krkoškovu rezignaci požadovali i koaliční partneři. Náměstci hejtmana Jakub Unucka (ODS) a Lukáš Curylo (KDU-ČSL) se shodli, že odsouzený člověk nemůže zůstat v čele kraje. Pokud by Krkoška nerezignoval sám, byli připraveni požadovat jeho odchod.

Rezignaci Krkoška předal Unuckovi, který je jeho prvním náměstkem. Koaliční partneři nyní budou hledat řešení vzniklé situace. Unucka ČTK řekl, že s největší pravděpodobností bude svoláno mimořádné zasedání krajského zastupitelstva spojené s volbou hejtmana.

Opoziční zastupitelka Zuzana Klusová (Piráti) ČTK řekla, že současná situace je obrovskou ostudou pro celou krajskou koalici i hnutí ANO. "A to zejména z toho pohledu, že se pan hejtman dnes k té věci přiznal. Je patrné, že o tom musel vědět mnoho měsíců a jaksi se neobtěžoval to sdělit koaličním partnerům. Věděl to i v době, kdy byl jmenován hejtmanem. Za mě je to prostě skandální a jenom to ukazuje, jak je hnutí ANO nedůvěryhodný partner," řekla Klusová.

Po volbách v roce 2020 vznikla v kraji koalice vítězného hnutí ANO s ODS kandidující společně s TOP 09, s lidovci a nově proti předchozímu volebnímu období se sociálními demokraty, v opozici skončili Piráti, SPD a KSČM. Hejtmanem se tehdy stal Vondrák kandidující za hnutí ANO. Loni v červnu ale Vondráka vystřídal právě Krkoška. Stalo se tak poté, kdy Vondrák rezignoval na svou funkci, protože hrozilo, že ho zastupitelé odvolají. Důvodem byly spory s hnutím ANO, které zesílily poté, co Vondrák v prezidentské volbě veřejně podpořil nynějšího prezidenta Petra Pavla na úkor svého tehdejšího stranického šéfa a bývalého premiéra Andreje Babiše. Krajské volby budou letos na podzim. Na pozici krajského zastupitele by podle volebních výsledků měla Krkošku nahradit Květa Kubíčková (ANO).